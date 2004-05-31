فرودگاه هيتروي لندن محدوديت وزن بار همراه مسافر اعمال مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر ، مديريت فرودگاه هيتروي لندن به منظور رعايت استاندارد ايمني و حقوق كاركنان قسمت جابجايي بار مسافر اين فرودگاه ، از تاريخ اول ژوئن سال 2004 ميلادي از پذيرش بار مسافراني كه از هر نقطه عازم اين فرودگاه مي باشند و وزن جامه دان يا بسته آنان بيش از 32 كيلوگرم باشد ، خودداري خواهد كرد.

شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران (هما) همچنين اعلام كرد: اگر بسته يا بار مسافر در زمان پذيرش بيش از اين مقدار باشد ، مسافر مي بايست بار خود را مجددا در اندازه سبك تر بسته بندي و تحويل نمايد.

گفتني است اين رويه محدوديت وزني بسته هاي همراه مسافر ، از مصوبات سازمان هاي بين المللي هوايي بوده و توسط برخي از شركت هاي هواپيمايي به نفع مسافر ناديده گرفته مي شد.

بر اساس اين رويه وسايل ورزشي برحسب نوع وسيله از مزاياي خاصي بهره مند مي باشند.

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