طالباني همچنان خواهان داشتن منطقه اي فدرال در عراق است

به گزارش خبرگزاري مهر طالباني در مصاحبه اي با فايننشال تايمز اظهار داشت : هنوز اميدوار است در قطعنامه جديد كه در سازمان ملل در حال بررسي است، از اصول " دموكراسي، حقوق بشر، فدراسيون ها و تابيعت شهري برابر" حمايت شود.

طالباني افزود : بيشتر رهبران مخالف پيشين عراق كه در شوراي حكومتي اين كشور هم هستند مي خواهند طرح انتقال قدرت در 30 ژوئن را سريعتر جلو ببرند.

وي تاكيد كرد : كردها كه 20 تا 25 در صد جمعيت عراق را تشكيل مي دهند از اينكه نه رئيس جمهور و نه نخست وزير كرد نيستند، ناراضي اند. او درعين حال از اياد علاوي نامزد نخست وزيري عراق ، به عنوان يك دوست قديمي كردها تمجيد كرد.

طالباني همچنين با حمايت از احمد چلبي، رئيس كنگره ملي و عضو شوراي حكومتي عراق ، حمله اخير پليس به منزل وي را محكوم كرد و از آن به عنوان نقض حقوق بشر ياد كرد.

وي اتهام جاسوسي احمد چلبي براي ايران را رد كرد او را يك عراقي وطن پرست كه براي حقوق بشر، دموكراسي و فدراسيون كردها كار كرده است، دانست.

به نوشته اين روزنامه، طالباني طرح جديد آمريكا كه ايجاد امنيت در فلوجه و نجف است تاييد كرد.

طالباني باتاكيد براينكه از مقتصدي صدر، روحاني جوان عراقي، دررسيدن به فرايند سياسي استقبال خواهد كرد و گفت: " اگر تشكيلات مقتدي صدر به عنوان يك حزب سياسي كار مي كرد، مي توانست از حمايت برخوردار شود اما وقتي كه فعاليتهاي نظامي خود را شروع كرد، از حمايت كمتري برخوردار شد. مردم در نجف و كربلا از او خواستند كه نيروهايش را از آنجا خارج كند.

طالباني با اعتراف به بي اعتمادي بين عربها و كردها كه در گذشته بيشتر شده بود گفت: يك بخش از اين عدم اعتماد مربوط به تبليغات منفي شبكه هاي تلويزيوني اعراب عليه مردم كرد بود.

به نوشته فايننشال تايمز طالباني همچنين گزارشهايي مبني بر همكاري نيروهاي كرد با آمريكا در جنگ فلوجه را تكذيب كرد.