۲۳ بهمن ۱۳۸۷، ۱۲:۰۲

باکیده "حماسه‌ها در قاب" را کلید می‌زند

عبدالله باکیده مستند "حماسه‌ها در قاب" را با محوریت بررسی فیلم، مستند و مجموعه‌های جنگی شنبه 26 بهمن کلید می‌زند.

این تهیه‌کننده و کارگردان درباره پروژه جدید خود به خبرنگار مهر گفت: قرار بود مستند "حماسه‌ها در قاب" در هفت قسمت 40 دقیقه‌ای به سفارش گروه مستند شبکه دو اوایل بهمن تولید ‌شود، اما به دلیل اینکه من یکی از داوران بخش فیلم ویدئویی جشنواره فیلم فجر بودم، تولید پروژه به تعویق افتاد و از شنبه 26 بهمن آغاز می‌شود.

این برنامه به بررسی فیلم‌های سینمایی، فیلم‌های مستند و مجموعه‌ها با موضوع دفاع مقدس می‌پردازد و همه آثار جنگی در ژانرهای مختلف بررسی می‌شود. در مستند "حماسه‌ها در قاب" با فیلمسازانی چون رخشان بنی‌اعتماد، بهرام بیضایی، ابراهیم حاتمی‌کیا، جمال شورجه و... در لوکیشن فیلم‌هایی که ساخته‌اند گفتگو می‌‌شود.

