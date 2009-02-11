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۲۳ بهمن ۱۳۸۷، ۱۷:۴۳

آغاز طرح نظارت بر واحدهای تحت پوشش دامپزشکی آذربایجان شرقی

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی از آغاز طرح مشترک این اداره کل با دامپزشکی استان برای نظارت بر فعالیت واحدهای تحت پوشش دامپزشکی خبر داد.

حمیدرضا کریم در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: در اجرای این طرح بر کارخانجات شیرو فراورده های لبنی، مرغداری ها، کشتارگاه های صنعتی و سنتی نظارت خواهد شد.

وی افزود: کارشناسان اداره کل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی در این طرح همچنین عوامل تولید کننده و توزیع کننده داروهای دامی قاچاق و غیرمجاز را شناسایی و با آنان برخورد خواهند کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی اضافه کرد: این طرح مشترک تا اواخر اسفندماه جاری ادامه خواهد داشت.

کریم در ادامه با اشاره به حضور اداره کل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی در نمایشگاه دستاوردهای 30 ساله انقلاب اسلامی در تبریز افزود: در مدت هشت روز برپایی این نمایشگاه، 15 گزارش مردمی درباره تخلفات شرکت های دولتی، تولیدی و اصناف واصل شد.

وی با بیان اینکه گزارشات مردمی در اسرع وقت پالایش و کارشناسی خواهند شد ، تصریح کرد: در صورت لزوم پرونده لازم برای هریک از تخلفات گزارش شده تشکیل و حکم متناسب صادر خواهد شد.

کد مطلب 832831

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