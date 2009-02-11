ترافیک اروپاییها برای دیدار با لاریجانی / فاتحه ای برای نهال زیتون!

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به آلمان و اسپانیا، سفر لاریجانی به این دو کشور با هواپیمای ایرباس 321 جمهوری اسلامی ایران آغاز شد. قبل از فرود هواپیما در فرودگاه مونیخ ،هواپیما با تکان های شدید مواجه شد که از سوی خلبان علت این تکان ها شرایط نامساعد جوی اعلام شد.

در شهر مونیخ آنچه بیش از هر چیزی جلب توجه می کرد سکوت و تاریکی فوق العاده بود که به گفته افراد محلی به علت گران بودن انرژی در این کشور باعث شده بود که بعضا فروشگاه ها با چند شمع روشن باشند و خیابانهای مرکز شهر هم شب هنگام تاریک بودند.

البته به گفته این افراد سفر لاریجانی به آلمان و اسپانیا در اوج بحران اقتصادی این دو کشور انجام شد به نحوی که اکثر فروشگاه های بزرگ این دو کشور در حالت نیمه تعطیل به سر می بردند و درهای اغلب آنها از داخل قفل شده بود که تنها در صورت مراجعه افراد ، متصدی اقدام به بازکردن در می کرد.

در آلمان بیش از آنکه زوج های جوان را با نوزاد و کالسکه بچه ببینید، آنان را با یک یا دو قلاده سگ مشاهده می کنید.

آلمان به عنوان کشور نظم در جهان شناخته شده و در این رابطه در تمام مدت حضور در این کشور حتی یکبار نیز صدای بوق هیچ خودرویی به گوش نرسید. مردم این کشور با آرامش کامل هنگام عبور از چراغ قرمز تا روشن شدن چراغ سبز برای عابران تامل می کنند حتی اگر خودرویی در خیابان نباشد.

در آلمان همچنین هیچ خودرویی که تصادف کرده باشد و یا زدگی داشته باشد، مشاهده نمی شود. شاید به این علت بود که یکی از رانندگان هیئت اعزامی با بیان اینکه خودش تاکنون تصادف رانندگی نداشته آخرین تصادفی که دیده است را به خاطر نیاورد.

در آلمان جریمه هر راننده متخلف 800 یورو است؛ اگر راننده به این جریمه اعتراض کند، دادگاه بعد از ارسال تصاویر ارتکاب تخلفش او را به پرداخت 100 یوروی دیگر جریمه می‌کند.

در شهر مونیخ و هنگام برگزاری اجلاس امنیتی مونیخ تدابیر فوق العاده امنیتی حاکم بود به نحوی که حدود 4 تا 5 هزار نیروی امنیتی به صورت محسوس وغیرمحسوس امنیت اجلاس را برعهده داشتند؛ اما با این وجود به هیچ وجه اختلالی در زندگی عادی شهروندان بوجود نمی آمد.

اگر بگوییم اکثر نیروهای ویژه آلمان زن بودند اغراق نیست و پلیس های زن در تیم های دو نفره ساعت های متمادی به گشت زنی به صورت پیاده می پرداختند. همچنین درشهر مونیخ به دلیل شرایط آب و هوایی خودروها در روز باید چراغ خود را روشن کنند.

حضور لاریجانی در اجلاس امنیتی مونیخ باعث شد که حضور هیئت ایرانی اجلاس را تحت الشعاع قرار دهد. وزرای خارجه کشورهای اروپایی از بدو حضور لاریجانی در مونیخ به دنبال گرفتن وقت برای دیدار با او بودند و برگزاری دیدارهای فشرده لاریجانی باعث شد که او نتواند به بسیاری از مقامات ارشد کشورهای مختلف وقت ملاقات بدهد.

حضور لاریجانی در جمع ایرانیان مقیم مونیخ هم حاشیه هایی داشت؛ در این مراسم فردی از میان جمعیت درخواست مطرح کردن سئوالی داشت و زمانی که میکروفن دراختیار او قرار داده شد مشخص شد او یکی از خبرنگاران رسانه های خارجی است و در این دیدار فرصتی برای طرح سئوال درباره مسائل هسته ای ایران یافته که لاریجانی بعد از پایان سئوال که به زبان انگلیسی مطرح شد، با خنده گفت: بنا بود امشب ایرانیان اینجا باشند که این گفته باعث خنده حاضران شد.

لاریجانی به این میهمان ناخوانده گفت: بگذارید در این جا به مسائل ایرانیان رسیدگی کنیم؛ چون در این دو روز مرتب در مورد مسائل هسته ای مصاحبه داشته ایم .

یکی دیگر از ایرانیان مقیم مونیخ از نبودن پرواز مستقیم میان ایران و مونیخ انتقاد کرد و بعد از پایان سئوال او حاضران به شدت این اظهار نظرش را مورد تشویق قرار دادند که لاریجانی در این باره گفت: گویی دست بر دل پر درد همه گذاشته اید.

درادامه این مراسم زمانی که چند نفر از حاضران دست خود را به نشانه سئوال بلند کرده بودند، لاریجانی با خنده گفت : اصراری به سئوال نیست چون شامتان یخ می کند!

درادامه این مراسم یکی دیگر از زنان ایرانی مقیم مونیخ که خود را از فعالان اجتماعی زنان معرفی کرد با هیجان خاصی خطاب به لاریجانی گفت: چرا ما در پارلمانی ایران نتوانسته ایم به جایی برسیم که نصف، خانم ها و نصف آقایان باشند. وی همچنین گفت: آقای لاریجانی ما از شما می خواهیم که آزادی و حقوق زنان را در ایران بیشتر رعایت کنید .

لاریجانی در این باره با خنده گفت: الان در کشور ما وضع طوری است که خانم ها باید رعایت حقوق آقایان را بکنند که این گفته با خنده بسیار حضار و تشویق آنان مواجه شد.

فرد سوال کننده بار دیگر به آرامی و زیر لب گفت: در ایران دید مردان به زنان بد است که لاریجانی در این باره گفت: پس باید آمپولهایی درست کنید و به مردها بزنید تا دیدشان عوض شود که این گفته لاریجانی نیز باعث خنده حاضران شد.

اما لاریجانی و هیئت همراه بعد از دیدارهای سنگین در مونیخ برای ملاقات با مقامات اسپانیا عازم مادرید شدند که نخستین حاشیه ورود به اسپانیا این بود که خبرنگار صدا وسیما که برای تهیه گزارش ازآلمان همراه با هیئت به اسپانیا امده بود بعد از فرود هواپیما در فرودگاه مادرید با سرعت خود را به پای پلکان رساند و با قراردادن میکروفن مقابل لاریجانی پرسید"آقای دکتر اهداف خود را از سفر به اسپانیا تشریح کنید!"

لاریجانی با آرامش خاصی و با لبخند و به شوخی به خبرنگار مورد نظر گفت: هدف خاصی ندارم!

لاریجانی درنخستین برنامه خود در مادرید برای کاشتن نهال زیتون به ساختمان شورای بین المللی زیتون رفت و درهنگام کاشتن این نهال سفیر ایران در اسپانیا از حاضران خواست هنگام کاشتن این نهال فاتحه ای قرائت کنند.

بعد از کاشتن نهال زیتون توسط لاریجانی بازهم همان خبرنگار مقابل لاریجانی ظاهر شد و پرسید آقای دکتر کاشتن نهال سخت بود که لاریجانی در پاسخ گفت: سخت که نیست اقای سفیر سختش می کند. اخر برای زیتون که فاتحه نمی خوانند که این گفته خنده حاضران را به دنبال داشت.

دیدار با ایرانیان مقیم مادرید برنامه دیگرلاریجانی در اسپانیا بود که در جریان آن زمانی که لاریجانی قصد سخنرانی داشت بلند گوی سالن دچار اختلال شد و وی دراین باره گفت مشکل بلندگو در ایران هیچ وقت حل نمی شود و هر جا می رویم با این مشکل مواجهیم. همچنین حضور جاوید نیا بازیگر سینما وتلویزیون که برای سفر کار درمادرید حضور داشت نیز از حاشیه های دیگر این سفر بود

حضور دکترلاریجانی درکنفرانس خبری درشهر مادرید هم حاشیه هایی داشت. در این کنفرانس خبری یکی از خبرنگاران داخلی درباره مذاکرات ایران و امریکا در باره عراق و افغانستان سوال کرد اما بعد از شنیدن پاسخ لاریجانی چند بار دیگر سوال خود را به نحو دیگر تکرار کرد و پرسید چرا نفع این مذاکرات را کشورهای دیگر می برند!

لاریجانی در پاسخ گفت: یک مختصر عقلی قائل باشید؛ کسی که مذاکره می کند منافع کشور را هم در نظر دارد.

دراین کنفرانس خبری مجری برنامه چند بارسوال خبرنگاران را هنگام ترجمه فراموش کرد و در نهایت لاریجانی از او خواست مطالب را یادداشت کند تا فراموش نکند.

مجری برنامه همچنین سوالات خبرنگاران اسپانیایی را به آرامی و در گوش لاریجانی زمزمه می کرد و این بار نیز لاریجانی از او خواست سوال را بلند و پشت میکروفن برای بهره برداری خبرنگاران ایرانی بگوید که مجری این موضوع را نیز مرتب فراموش می کرد.

دراسپانیا با مشاهده کالسکه کودکان و نیزبچه های خردسال تفاوت مردم این کشور با آلمانی ها که بیشتر سگ را به عنوان مونس خود بر می گزینند، به چشم می‌آمد.

بعد از انجام مصاحبه مطبوعاتی لاریجانی، زن مسنی از اهالی مادرید خود را به لاریجانی رساند و از او خواست عکس یادگاری باهم بگیرند که بعد ازگرفتن عکس این زن مسن شروع کرد به زبان اسپانیایی با لاریجانی سخن گفتن که لاریجانی با خنده خطاب به اطرافیان خود گفت: ایشون دیگر از کجا پیدایش شد؟!

خیابان های مادرید بسیارخاطره انگیز هستند و سرتاسر این شهر را ساختمانهای با عظمت و بزرگ و البته تاریخی و با معماری خاص فرا گرفته است.

مسیر عابر پیاده در شهر مادرید بسیار جالب است چون اگر عابران پیاده در برخی از چهارراه ها حضور نداشته باشند مدت های مدیدی ممکن است چراغ برای خودروها سبز باشد و هنگام رسیدن عابر پیاده، او باید شاسی را فشار دهد تا بعد از لحظاتی چراغ برای عابران سبز شود.

نکته جالب توجه دیگر این است که چراغ های عابر پیاده در زمان سبز بودن برای عابران صدای بلبل می دهند و این صدا در زمان عبور خودروها متوقف می شود.

نکته دیگر این بود که اسپانیایی ها عمدتا از درک پیش پا افتاده ترین کلمات و لغات انگلیسی عاجز بودند و در بین آنان به ندرت کسی پیدا می شد که بتواند به زبان انگلیسی سخن بگوید ولی برخی می گویند آنها بدلیل تعصبی که به زبان خود دارند از هر گونه تکلم به زبا انگلیسی طفره می روند.

حجاب خبرنگاران زن ایرانی چه در آلمان و چه در اسپانیا سوژه خبرنگاران و تصویربرداران خارجی بود.

اگرچه ناهماهنگی ها در آلمان باعث شد که موبایل خبرنگاران ایرانی که از آن برای ارسال اخبار استفاده می کردند در همان جا یک طرفه شود اما این مشکل در اسپانیا رفع شد و تدابیر مناسبی برای ارسال اخبار توسط خبرنگاران اندیشیده شد.