سرنوشت هاوایی در انتظار موسسه مدرک فروشی "آ"

رضا عامری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هر موسسه ای که بخواهد در داخل مرزهای ایران به نوعی فعالیت آموزش عالی داشته باشد باید دارای مجوز رسمی باشد در غیر این صورت مدارک این موسسات اعتباری ندارند و موسسه متخلف محسوب می شود و باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه موسساتی مانند مدرک فروشی کلاهبردار هستد، گفت: ایمیل های این موسسات برای خود من نیز می آید و البته از این دست موسسات در تمام کشورها فعال هستند.

مدیر کل دفتر ارزیابی و نظارت وزارت علوم با اشاره به نحوه برخورد وزارتخانه با این موسسات به مهر گفت: در صورت شناسایی این موسسات با آنها برخورد می شود و موسسین آنها تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند. بنابراین همان سرنوشتی که برای موسسه هاوایی رقم خورد برای این موسسه مدرک فروشی نیز اتفاق می افتد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا در کشور موسسه مجازی که شعبه ای از دانشگاههای خارج از کشور باشد فعالیت می کند یا خبر، اضافه کرد: ما هیچ موسسه مستقلی نداریم که بخواهد به عنوان شعبه دانشگاه خارجی در کشور فعالیت کند. تنها دوره های مشترک بین المللی را داریم که با همکاری دانشگاههای داخل فعالیت می کنند بنابراین برای ایجاد شعبه دانشگاه خارجی در داخل کشور مجوزی نداریم.