آمریکا جاسوسی از کره شمالی را افزایش داده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این مقام نظامی آمریکا که خواست نامش فاش نشود بدون اشاره به جزئیات بیشتر، گفت: ارتش آمریکا روز دوشنبه تصمیم گرفت تا تجهیزات از جمله قایق های دریایی خود را به یک موضع نظارت در اقیانوس آرام منتقل کند.

همچنین در همین رابطه فرمانده نیروهای آمریکایی در اقیانوس آرام گفت که آمریکا در حال نظارت پایش اقدامات کره شمالی است، اما از اشاره به عملیاتی خاص علیه پیونگ یانگ خود داری کرد.

"برادلی گوردون" گفت: ما با تمامی تجهیزاتی که در اختیار داریم کره شمالی را از نزدیک تحت نظر قرار می دهیم.

وی گفت: ما تمامی انواع حسگرها را در نواحی اطراف داریم.

این اظهارات در حالی است که هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا که قرار است از کشورهای آسیایی دیدار کند، امروز اعلام کرده که کره شمالی تهدید برای منطقه بشمار نمی رود.

برنامه هسته ای کره شمالی و آزمایش موشک های دوربرد از سوی این کشور عمده نگرانی هایی آمریکا در رابطه با این کشور بشمار می رود.