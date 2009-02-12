پیروزی آرژانتین و اسپانیا / آلمان و انگلستان شکست خوردند

به گزارش خبرگزاری مهر، در جذاب‌ترین دیدار دوستانه شب گذشته دو تیم اسپانیا و انگلستان در ورزشگاه "رامون سانچز پیخوان" شهر سویا به دیدار هم رفتند که تقابل آنها در پایان به برتری 2 برصفر تیم میزبان انجامید. برای اسپانیا در این دیدار دوستانه دیوید سانچز ویا (35) و فرناندو لیورنته (81) گلزنی کردند تا قهرمان یورو 2008 کماکان روی نوار پیروزی گام بردارد و فابیو کاپلو نیز نخستین شکست را با تیم ملی انگلستان متحمل شود.

آلمان دیگر تیم ناکام دیدارهای شب گذشته بود که در LTU-Arena شهر دوسلدورف با یک گل مغلوب مهمان خود نروژ شد. تک گل تیم ملی فوتبال نروژ را در حضور بیش از 45 هزار آلمانی حاضر در ورزشگاه کریستین گرایندهایم در دقیقه 63 به ثمر رساند.

دیشب همچنین دو تیم آرژانتین و فرانسه در دیداری دوستانه با هم روبرو شدند که در پایان این رقابت شاگردان مارادونا با دوگل میزبان خود را شکست دادند. برای آرژانتین در این دیدار خوزه مانوئل گوتیرز (41) و لیونل مسی (90) گلزنی کردند. این دومین پیروزی تیم ملی آرژانتین با مربیگری مارادونا بود.

نتایج دیدارهای دوستانه شب گذشته به شرح زیر است:

* لتونی صفر - ارمنستان صفر

* مولداوی یک - مقدونیه یک

* تانزانیا صفر - زیمباوه صفر

* لیبی 2 - اوروگوئه 3

* لیختن اشتاین صفر - ایسلند 2

* آنگولا صفر - مالی 4

* الجزایر 2 - بنین یک

* کویت یک - آذربایجان یک

* مصر 2 - غنا 2

* قزاقستان 2 - استونی صفر

* لهستان یک - ولز صفر

* لیتوانی 3 - آندورا یک

* بورکینافاسو یک - توگو یک

* کامرون 3 - گینه یک

* ترکیه یک - ساحل عاج یک

* آفریقای جنوبی صفر - شیلی 2

* رومانی یک - کرواسی 2

* مراکش صفر - جمهوری چک صفر

* اتریش صفر - سوئد 2

* آلمان صفر - نروژ یک

* سوئیس یک - بلغارستان یک

* تونس یک - هلند یک

* بلژیک 2 - اسلوونی صفر

* جامائیکا صفر - نیجریه صفر

* فرانسه صفر - آرژانتین 2

* پرتغال یک - فنلاند صفر

* اسپانیا 2 - انگلستان صفر

* پرو صفر - پاراگوئه یک

* ونزوئلا 2 - گواتمالا یک

* کلمبیا 2 - هایتی صفر