اظهارنامه ايران را در حد توان بررسي كرديم ؛ گزارش البرادعي تا دو روز آينده به شوراي حكام ارائه مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، "مارك گازدكي" سخنگوي آژانس بين المللي انرژي اتمي در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار "مهر" اظهار داشت: گزارش هنوز آماده نشده است اما تا دو روز آينده به شوراي حكام ارائه خواهد شد تا بررسي هاي نهايي صورت بگيرد.

پيش از اين، مليسا فلمينگ در گفتگوي ديگري با مهر اعلام كرده بود كه گزارش البرادعي نهايتا روز سه شنبه به شوراي حكام ارائه مي شود.

گازدكي رييس بخش مطبوعاتي آژانس بين المللي انرژي اتمي با تاكيد بر اين نكته كه گزارش مذكور كاملا محرمانه است، گفت: از لحاظ قانوني منابع رسمي ، آژانس و ديگر افرادي كه گزارش دراختيار آنان قرار مي گيرد، مجاز نيستند درباره آن اخباري را منتشر و يا اظهار نمايند.

در حاليكه هربار پيش از نشست هاي شوراي حكام آژانس، رسانه هاي غربي با جنجال سازي درباره برنامه هاي هسته اي ايران، ادعا مي كنند كه بخش هايي از گزارش در اختيار آنان قرار گرفته است، سخنگوي آژانس به خبرنگار مهر گفت: به هيچ وجه نمي تواند درباره گزارش مذكور اطلاعاتي را در اختيار هيچ رسانه اي قرار دهد.

وي در پاسخ به سوال مهر مبني بر مثبت يا منفي بودن گزارش گفت كه نتيجه نهايي تا دو روز آينده مشخص خواهد شد.

گازدكي تصريح كرد: گزارش البرادعي نتيجه كار و تلاش سه ماه گذشته آژانس بين المللي انرژي اتمي درايران است و نظريات آژانس درباره فعاليت هاي هسته اي ايران را منتشر مي كند.

سخنگوي آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره اظهار نامه مبسوط ايران كه حدود 10 روز قبل به آژانس تحويل داده شد، گفت: اظهار نامه ايران به آژانس بيش از هزار صفحه بود و بررسي آن در مدت زمان كوتاهي كه در دسترس بود، تقريبا غير ممكن به نظر مي رسيد. اما آژانس بررسي هاي لازم را انجام داده است و نتيجه بررسي ها را در گزارش منتشر خواهد كرد.

وي درباره اخبار يا جزيياتي كه درباره اين متن منتشر شده است، اظهار بي اطلاعي كرد.

گزارش البرادعي بايد دراختيار اعضاي شوراي حكام آژانس قرار گيرد تا اعضاي شورا پس از بررسي اين گزارش در نشستي كه 14 ژوئن در مقر آژانس تشكيل مي شود، تصميمات نهايي درباره فعاليت هاي متعارف هسته اي ايران را اتخاذ نمايند.