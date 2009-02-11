به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست بنا بود دوشنبه 21 بهمن‌ماه برگزار شود که در تاریخ جدید برگزار می‌شود.

عادل تئودور خوری، متأله و حکیم شهیر مسیحیت کاتولیک، در سال 1930 در کشور لبنان به دنیا آمد. وی تحصیلات مقدماتی را در لبنان و دکتری خود را در کشور فرانسه به پایان رسان و موضوع رساله دکتری او "عقل و عقلانیت در حوزه فکر اسلامی" بود.

خوری پس از اخذ دکتری به آلمان رفت و به عنوان پروفسور علوم الهیات مسیحی در دانشگاه مونتسر به تدریس مشغول شد. پرورش و بالندگی وی در دو بستر فرهنگ دینی اسلام و مسیحیت از وی شخصیتی مرکب ساخت به گونه­ای که آثار بسیار او در حوزه اندیشه دینی مسیحیت کاتولیک وی را به عنوان عالم متأله مسیحی و اشراف او به الهیات، کلام ، فلسفه و تفسیر وی را در جهان اسلام به عنوان شخصیتی برجسته و آگاه معرفی کرده است.

از تئودور خوری صدها اثر در قالب کتاب و مقاله دینی به زبانهای مختلف منتشر و عمده تلاش او معرفی اسلام به جوامع مسیحی بوده است. از میان آثار او می­توان به ترجمه قرآن به زبان آلمانی و دوازده جلد تفسیر قرآن به همین زبان که بالغ بر 8000 صفحه است، اشاره کرد.

این نشست شنبه 26 بهمن‌ماه ساعت 15:30 در محل مؤسسه حکمت و فلسفه ایران، واقع در تهران، خیابان ولی عصر، خیابان نوفل لوشاتو، خیابان آراکلیان، شماره 6 برگزار می‌شود.