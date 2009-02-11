  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۲۳ بهمن ۱۳۸۷، ۱۲:۱۳

ترجمه‌های قرآن کریم به زبان آلمانی مقایسه می‌شوند

ترجمه‌های قرآن کریم به زبان آلمانی مقایسه می‌شوند

نشست "مقایسه تطبیقی ترجمه‌های قرآن کریم به زبان آلمانی" شنبه 26 بهمن‌ماه با حضور عادل خوری در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست بنا بود دوشنبه 21 بهمن‌ماه برگزار شود که در تاریخ جدید برگزار می‌شود.

عادل تئودور خوری، متأله و حکیم شهیر مسیحیت کاتولیک، در سال 1930 در کشور لبنان به دنیا آمد. وی تحصیلات مقدماتی را در لبنان و دکتری خود را در کشور فرانسه به پایان رسان و موضوع رساله دکتری او "عقل و عقلانیت در حوزه فکر اسلامی" بود.

خوری پس از اخذ دکتری به آلمان رفت و به عنوان پروفسور علوم الهیات مسیحی در دانشگاه مونتسر به تدریس مشغول شد. پرورش و بالندگی وی در دو بستر فرهنگ دینی اسلام و مسیحیت از وی شخصیتی مرکب ساخت به گونه­ای که آثار بسیار او در حوزه اندیشه دینی مسیحیت کاتولیک وی را به عنوان عالم متأله مسیحی و اشراف او به الهیات، کلام ، فلسفه و تفسیر وی را در جهان اسلام به عنوان شخصیتی برجسته و آگاه  معرفی کرده است.

از تئودور خوری صدها اثر در قالب کتاب و مقاله دینی به زبانهای مختلف منتشر و عمده تلاش او معرفی اسلام به جوامع مسیحی بوده است. از میان آثار او می­توان به ترجمه قرآن به زبان آلمانی و دوازده جلد تفسیر قرآن به همین زبان که بالغ بر 8000 صفحه است، اشاره کرد.

این نشست شنبه 26 بهمن‌ماه ساعت 15:30 در محل مؤسسه حکمت و فلسفه ایران، واقع در تهران، خیابان ولی عصر، خیابان نوفل لوشاتو، خیابان آراکلیان، شماره 6 برگزار می‌شود.  

کد مطلب 832877

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها