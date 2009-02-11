بازدید 20 هزار نفر از فیلمهای ششمین جشنواره فیلم فجر در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسین مسگرانی پیش از ظهر امروز در نشستی خبری ششمین جشنواره فیلم فجر مشهد در محل کانون هنرمندان خراسان رضوی افزود: تاکنون بالغ بر 26 هزار و 500 نفر از فیلم های ششمین جشنواره فیلم فجر اکران شده در سینما آفریقا و قدس مشهد بازدید کرده اند.

معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی گفت: مراسم اختتامیه ششمین جشنواره فیلم فجر فردا با حضور رسول صدر عاملی، سید محمد مهدی عسگر پور، امیر قویدل، جواد اردکانی و جمعی از هنرمندان عرصه سینما در سینمای آفریقای مشهد برگزار می شود.

وی در خصوص اعلام رضایت بازدیدکنندگان از فیلمها در طول برگزاری جشنواره اظهار داشت: 80 درصد مخاطبان از فیلمهای اکران شده رضایت داشتند به طوری که موقعیت جغرافیایی رضایت 70 درصدی مخاطبان را به دنبال داشته است.

مسگرانی تصریح کرد: بازدیدکنندگان از نحوه برخورد عوامل اجرایی 50 درصد و نحوه فروش و تهیه بلیت بیش از 40 درصد رضایت داشته اند.

وی یادآور شد: رسانه ها و جراید در نحوه اطلاع رسانی فیلم های جشنواره به مردم 30 درصد و تبلیغات محیطی 70 درصد مشارکت داشته اند.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: قصد داریم تقاضای مخاطب با تولیدات سینمایی به یک توازن برسد.

مسگرانی ادامه داد: این تعداد فیلمی که امسال برای اکران به سینماهای مشهد رسیده است به هیچ شهری نیامده بود.

دبیر ششمین جشنواره فیلم فجر اذعان داشت: آثار جشنواره امسال در مقاسیه با دوره های قبل و به لحاظ کیفی بالاتر از سالهای قبل بود و همه کسانی که با سینما آشنایی دارند می دانند که فیلمهای امسال با مضامین دفاع مقدس، معنوی، عاطفی و کیفیات تفاوت داشت.

وی با بیان اینکه مخاطبان سینمای ایران از درک و فهم بالایی برخوردارند افزود: فیلم های ششمین جشنواره فیلم فجر امسال بهتر از سال گذشته بود. این مقام مسئول اظهار امیدواری کرد: روزی برسد که جشنواره ضمن اینکه مردم را اغناء بکند بتواند تاثیر گذار در سینمای دنیا باشد.

معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بیان داشت: مهمترین مسئله ای که در سینمای ایران وجود دارد مسئله تفکر و اندیشه است که در هنرمندان وجود دارد. مسگرانی خاطر نشان کرد: هنرمندان ایرانی به لحاظ تفکر و اندیشه هنوز جایی برای حرف زدن دارند.

وی در خصوص مراسم اختتامیه ششمین جشنواره فیلم فجر مشهد گفت: تمام تمهیدات برای مراسم اختتامیه در نظر گرفته شده است تا در صورت ازدحام و پر شدن سالن سینما آفریقا بازدید کنندگان بتوانند در این مراسم حضور داشته باشند.

مسگرانی با ابراز تاسف از تبدیل دو سینمای شهر مشهد به موسسه قوامین گفت: تبدیل کاربری سینماها ممنوع است و از شما خبرنگاران محترم رسانه های خراسان رضوی تقاضا داریم این موضوع را پیگیری کنید تا مردم فرهنگی مشهد دوباره از فضای این سینماها بهره مند شوند چون سینماها متعلق به مردم است.

وی گفت: سینمای شهرستان گناباد در حال بازسازی است و به زودی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. دبیر ششمین جشنواره فیلم فجر در پایان اظهار امیدواری کرد: برگزاری جشنواره ها بتواند به وضعیت سینماها کمک کند و وضعیت سینماها مطلوب تر شود.