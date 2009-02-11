120 تن آسفالت در کرمان تولید می شود

محمد رضا قربی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: وارد شدن قیر به بورس و افزایش قیمت چهار برابری این ماده اولیه تولید آسفالت شهرداری ها را با مشکلاتی مواجه کرده است و عملا توان شهرداری ها در تولید آسفالت کاهش یافت، اما علیرغم این کمبودها به دلیل ضرورت های موجود در 9 ماه ابتدایی سال جاری در کرمان 80 هزار تن آسفالت تولید شده است و پیش بینی می شود این رقم تا پایان سال جاری به 120 تن برسد.

وی تصریح کرد: در کرمان دو کارخانه تولید آسفالت در مجموعه شهرداری وجود دارد که ظرفیت تولید روزانه 180 تن آسفالت در ساعت را دارا می باشد و عملا توان تولید روزانه 1800 تن آسفالت در این 2 مرکز وجود دارد.

قربی افزود: در سالهای اخیر آسفالت شهر کرمان با مشکلات عدیده ای روبرو شده بود که در سال جاری با تدابیر انجام شده 640 هزار متر مربع از سطح شهر کرمان آسفالت شده و 330هزار مترمربع نیز زیر سازی شده است.

وی با اشاره به خریداری دستگاه تراش آسفالت در شهرداری گفت: با تهیه این دستگاه در کرمان روند تعویض آسفالت شهر کرمان با سرعت بیشتری در حال انجام است.