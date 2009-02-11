  1. استانها
  2. کرمان
۲۳ بهمن ۱۳۸۷، ۱۷:۳۷

در سال جاری؛

120 تن آسفالت در کرمان تولید می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان عمران شهرداری کرمان با اشاره به افزایش چهار برابری قیمت قیر و مشکلات شهرداریها در تولید آسفالت ابراز امیدواری کرد تا پایان سال جاری 120 هزار تن آسفالت در کرمان تولید شود.

محمد رضا قربی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: وارد شدن قیر به بورس و افزایش قیمت چهار برابری این ماده اولیه تولید آسفالت شهرداری ها را با مشکلاتی مواجه کرده است و عملا توان شهرداری ها در تولید آسفالت کاهش یافت، اما علیرغم این کمبودها به دلیل ضرورت های موجود در 9 ماه ابتدایی سال جاری در کرمان 80 هزار تن آسفالت تولید شده است و پیش بینی می شود این رقم تا پایان سال جاری به 120 تن برسد.

وی تصریح کرد: در کرمان دو کارخانه تولید آسفالت در مجموعه شهرداری وجود دارد که ظرفیت تولید روزانه 180 تن آسفالت در ساعت را دارا می باشد و عملا توان تولید روزانه 1800 تن آسفالت در این 2 مرکز وجود دارد.

قربی افزود: در سالهای اخیر آسفالت شهر کرمان با مشکلات عدیده ای روبرو شده بود که در سال جاری با تدابیر انجام شده 640 هزار متر مربع از سطح شهر کرمان آسفالت شده و 330هزار مترمربع نیز زیر سازی شده است.

وی با اشاره به خریداری دستگاه تراش آسفالت در شهرداری گفت: با تهیه این دستگاه در کرمان روند تعویض آسفالت شهر کرمان با سرعت بیشتری در حال انجام است.

 

کد خبر 832892

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها