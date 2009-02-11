رقابتهای قهرمانی سلاح های بادی دهه فجر فردا آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات که در گرامیداشت دهه مبارک فجر برگزار خواهد شد در رشته های تفنگ و تپانچه بادی مردان و زنان با حضور تیراندازان 25 استان پیگیری خواهد شد.

فردا پنجشنبه 24 بهمن ماه مسابقات تیراندازی طپانچه بادی بانوان در سالن تیراندازی سئول و رقابتهای تفنگ بادی در سالن تیراندازی مرکز تربیت معلم نسیبه تهران برگزار خواهد شد.

روز شنبه 26 بهمن ماه نیز رقابتهای تیراندازی مردان با حضور 23 تیم در اسلحه تفنگ بادی در سالن مرکز تربیت معلم نسیبه تهران و مسابقات طپانچه بادی با شرکت 25 تیم در سالن سئول انجام می شود.