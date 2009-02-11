بانکها 5 درصد جوایز حسابهای قرض الحسنه را به امور عام المنفعه اختصاص دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا پوراحمد علام کرد: از این پس بانکها مجازند 5 درصد جوایز حسابهای قرض الحسنه پس انداز را با نظر بانک مرکزی به امور عام المنفعه اختصاص دهند.

نماینده دادستان کل کشور در امر نظارت بر قرعه کشی بانکها گفت: مصوبه شماره 667 مورخ 6/3/68 شورای پول و اعتبار تخصیص درصدی از محل 2 درصد مانده حسابهای قرض الحسنه بانکها به منظور صرف در امور فرهنگی، بهداشتی، ورزشی و ... با اولویت مناطق جنگی و محروم کشور مقرر داشته و بر اساس آن دستورالعمل اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه تدوین وچگونگی انجام آن مشخص شد.

وی ادامه داد: به موجب ماده 2 دستور العمل موصوف ،5 درصد از مجموع مانده حسابهای قرض الحسنه می بایست در امور فوق و با اولویت مناطق جنگی و محروم توسط بانکها با نظر بانک مرکزی مصرف شود رویه متعارفی که از زمان تصویب مصوبه از جانب بانکها اعمال می گردید آن است که بانکها مبلغ مزبور را به حساب بانک مرکزی واریز و بانک مرکزی راسا نسبت به تخصیص اعتبارمزبور اقدام می کرد.

پوراحمد افزود: از آنجا که نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات موضوعه در بخش مصوبات شورای پول و اعتبار از جمله اختیارات و وظایف تشکیلات دادستانی کل کشور محسوب می شود اقدام فوق که در تعارض با مصوبه و دستورالعمل اجرایی آن می باشد مورد ایراد تشکیلات دادستانی قرار گرفت.

وی در ادامه گفت : موضوع از سوی دادستان کل کشور به صورت مکتوب به رئیس بانک مرکزی ارجاع و ضرورت صدور بخشنامه به کلیه بانکها دائر بر ملزم نمودن بانکها به مباشرت در صرف اعتبار مزبور درخواست شدد.

نماینده دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: با عنایت به هماهنگیهای انجام شده با ریاست بانک مرکزی و پیگیریهای به عمل آمده توسط دادستانی کل کشور مقرر شدد، بانک مرکزی نسبت به صدور بخشنامه مزبور اقدام تا از این پس کلیه بانکها اعتبار موضوع مصوبه مزبور را راسا در جهت امور فرهنگی ، بهداشتی ، ورزشی و ... یا اولویت مناطق محروم و تحت نظارت بانک مرکزی مصروف کنند.