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۲۳ بهمن ۱۳۸۷، ۱۶:۲۳

طی سه سال گذشته؛

5914 پروژه عمرانی، خدماتی و کشاورزی در ماکو اجرا شد

ارومیه - خبرگزاری مهر: فرماندار ماکو از اجرای پنج هزار و 914 پروژه عمرانی، خدماتی و کشاورزی در طی سه سال گذشته در شهرستان خبر داد.

صفر آثری در گفتگو با خبرنگار مهر در ماکو با بیان این مطلب افزود: از این تعداد اجرای پنج هزار و 201 پروژه با اعتبار 463 میلیارد ریال توسط فرمانداری در خصوص بنگاه های زود بازده با اشتغالزایی 7 هزار نفر اجرا شده است.

وی اجرای طرح هادی در 60 روستا توسط دهیاری ها، ساخت و بهسازی 18 مدرسه شهری و روستایی، احداث، توسعه و افزایش ظرفیت مخابراتی 129 دفتر خدمات ارتباطی روستایی، تعریض و احداث خیابان، جدول گذاری و توسعه فضای سبز شهری، احداث، آسفالت و بهسازی راه های شهری و روستایی، احداث 3 سد، برق رسانی به 11 روستا و تامین روشنایی تقاطع ها، احداث خانه های بهداشت روستایی، احداث جایگاه سوخت، احداث قرنطینه دامی در مرز بازرگان و آبرسانی به 17 روستای فاقد آب را از جمله پروژه های عمرانی اجرایی شده توسط دستگاه های اجرایی شهرستان عنوان کرد.

فرماندار ماکو همچنین در ادامه خاطر نشان کرد: پرداخت 8 هزار و 588 فقره وام ازدواج، تحت پوشش قرار دادن 41 هزار و یکصد نفبرای استفاده از خدمات تامین اجتماعی و پرداخت مستمری به 820 نفر، تشکیل 48 تعاونی با بیش از 12 هزار نفر عضو با یک هزار و 200 نفر اشتغالزایی، اجرای 36 عنوان خدمات در بخش های مختلف توانبخشی، اجتماعی و مسکن، اعطای 43 فقره وام اشتغال به خانواده شهدا و واگذاری یک هزار و 818 فقره انشعاب گاز در شهرهای مختلف تابعه شهرستان ماکو از جمله اقدامات انجام یافته در بخش خدمات است.

ژآثری در پایان مجموع اعتبارات هزینه شده به طرح های عمرانی و خدماتی را یک هزار و 280 میلیارد ریال ذکر کرد.

کد مطلب 832913

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