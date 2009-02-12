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۲۴ بهمن ۱۳۸۷، ۱۰:۳۴

حسامی در گفتگو با مهر:

هواپیماهای توپولف خریداری شده قدیمی نیستند

هواپیماهای توپولف خریداری شده قدیمی نیستند

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران قدیمی بودن هواپیماهای توپولف خریداری شده توسط هما را رد کرد.

سعید حسامی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: مدل هواپیماهای خریداری شده هما توپولف 204 است و جزو مدلهای قدیمی نیستند.

وی با بیان اینکه تعداد این هواپیماها پنج فروند است افزود: طبق قرارداد منعقد شده سیستمهایی که بر روی این هواپیماها پیاده سازی خواهد شد جزو گزینه های بسیار مدرن است.

مدیرعامل هما افزود: موتور این هواپیماها نیز بر اساس شاخص تعیین شده توسط کارشناسان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران بسته شده است.

حسامی ازاعلام زمان تحویل این هواپیماها خودداری کرد و گفت: پنج فروند توپولف 204 در آینده نزدیک وارد ناوگان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران خواهد شد.

مدیرعامل هما یادآور شد: هم اکنون 26 فروند توپولف 154 در شرکتهای هواپیمایی ایران مورد استفاده قرار می گیرد که 11 فروند آن متعلق به شرکت ایران ایرتور است.

کد مطلب 832931

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