هواپیماهای توپولف خریداری شده قدیمی نیستند

سعید حسامی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: مدل هواپیماهای خریداری شده هما توپولف 204 است و جزو مدلهای قدیمی نیستند.
وی با بیان اینکه تعداد این هواپیماها پنج فروند است افزود: طبق قرارداد منعقد شده سیستمهایی که بر روی این هواپیماها پیاده سازی خواهد شد جزو گزینه های بسیار مدرن است.
مدیرعامل هما افزود: موتور این هواپیماها نیز بر اساس شاخص تعیین شده توسط کارشناسان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران بسته شده است.
حسامی ازاعلام زمان تحویل این هواپیماها خودداری کرد و گفت: پنج فروند توپولف 204 در آینده نزدیک وارد ناوگان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران خواهد شد.
مدیرعامل هما یادآور شد: هم اکنون 26 فروند توپولف 154 در شرکتهای هواپیمایی ایران مورد استفاده قرار می گیرد که 11 فروند آن متعلق به شرکت ایران ایرتور است.
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