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۲۳ بهمن ۱۳۸۷، ۱۳:۳۵

پروتور تنیس روی میز قطر/

تیم‌های نوجوانان و جوانان ایران به مرحله نیمه نهایی صعود کردند

تیم‌های نوجوانان و جوانان ایران به مرحله نیمه نهایی صعود کردند

تیم‌های تنیس روی میز نوجوانان و جوانان ایران با غلبه بر سنگاپور و کره‌جنوبی به مرحله نیمه نهایی مسابقات پروتور جهانی قطر در بخش تیمی راه یافتند.

به گزارش خبرنگار مهر،  امروز در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات تنیس روی میز پروتور جهانی در دوحه قطر تیم نوجوانان کشورمان مقابل سنگاپور به برتری دست یافت و راهی مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها شد.

در رده سنی جوانان نیز نمایندگان کشورمان با غلبه بر کره جنوبی به جمع 4 تیم برتر بازی‌ها صعود کردند.

دیروز در مرحله مقدماتی رقابت‌های نوجوانان در قطر، تیم کشورمان در گروه 2 مقابل مصر و بحرین به برتری 3 بر 2 و 3 بر صفر دست یافت. ضمن اینکه با نتیجه صفر بر 3 هم بازی را به هنگ کنگ واگذار کرد و به عنوان تیم دوم گروه خود راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. محمد علی روئین تن و پوریا عمرانی ترکیب تیم نوجوانان ایران  را تشکیل می دهند.

همچنین پینگ پنگ بازان جوان کشورمان در مرحله مقدماتی تورنمنت جهانی قطر ابتدا تیم B قطر را که با نتیجه 3 بر یک از پیش رو برداشت. "خلیفه عبدالله" و "فهد المغان" بازیکنان قطری بودند که مقابل نمانیدگان کشورمان صف آرایی کردند.

در دومین دیدار برگزار شده گروه D نیز جوانان ترکیب "تاراس مرزلیکین" و "ایلیا زیدکوف" در تیم روسیه نیز با همین نتیجه مغلوب ورزشکاران کشورمان شده بودند. ضمن اینکه پینگ پنگ بازان کشورمان در دیدار با تیم بلاروس که "الکساندر آلکویک" و "کیریل بارابابوف" را در اختیار داشت نیز به پیروزی 3 بر صفر دست یافته بودند و با 6 امتیاز کامل در جمع 8 تیم برتر قرار گرفتند.

نوشاد عالمیان، شایان ملکی و نیما عالمیان ترکیب تیم تنیس روی میز نوجوانان کشورمان را تشکیل می‌دهند. مسابقات تنیس روی میز پروتور جهانی قطر تا 26 بهمن‌ماه ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 832933

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