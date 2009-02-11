به گزارش خبرنگار مهر، امروز در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات تنیس روی میز پروتور جهانی در دوحه قطر تیم نوجوانان کشورمان مقابل سنگاپور به برتری دست یافت و راهی مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها شد.

در رده سنی جوانان نیز نمایندگان کشورمان با غلبه بر کره جنوبی به جمع 4 تیم برتر بازی‌ها صعود کردند.

دیروز در مرحله مقدماتی رقابت‌های نوجوانان در قطر، تیم کشورمان در گروه 2 مقابل مصر و بحرین به برتری 3 بر 2 و 3 بر صفر دست یافت. ضمن اینکه با نتیجه صفر بر 3 هم بازی را به هنگ کنگ واگذار کرد و به عنوان تیم دوم گروه خود راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. محمد علی روئین تن و پوریا عمرانی ترکیب تیم نوجوانان ایران را تشکیل می دهند.

همچنین پینگ پنگ بازان جوان کشورمان در مرحله مقدماتی تورنمنت جهانی قطر ابتدا تیم B قطر را که با نتیجه 3 بر یک از پیش رو برداشت. "خلیفه عبدالله" و "فهد المغان" بازیکنان قطری بودند که مقابل نمانیدگان کشورمان صف آرایی کردند.

در دومین دیدار برگزار شده گروه D نیز جوانان ترکیب "تاراس مرزلیکین" و "ایلیا زیدکوف" در تیم روسیه نیز با همین نتیجه مغلوب ورزشکاران کشورمان شده بودند. ضمن اینکه پینگ پنگ بازان کشورمان در دیدار با تیم بلاروس که "الکساندر آلکویک" و "کیریل بارابابوف" را در اختیار داشت نیز به پیروزی 3 بر صفر دست یافته بودند و با 6 امتیاز کامل در جمع 8 تیم برتر قرار گرفتند.

نوشاد عالمیان، شایان ملکی و نیما عالمیان ترکیب تیم تنیس روی میز نوجوانان کشورمان را تشکیل می‌دهند. مسابقات تنیس روی میز پروتور جهانی قطر تا 26 بهمن‌ماه ادامه خواهد داشت.