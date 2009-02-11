  1. استانها
  2. کرمان
۲۳ بهمن ۱۳۸۷، ۱۴:۲۴

فوتسال کرمان رتبه اول کشور از لحاظ رشد ورزش را به خود اختصاص داد

فوتسال کرمان رتبه اول کشور از لحاظ رشد ورزش را به خود اختصاص داد

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس کمیته فوتسال کرمان با اشاره به پیشرفت فوتسال در رده های مختلف سنی در کرمان گفت: کرمان رتبه اول رشد فوتسال در کشور را به خود اختصاص داده است.

رضا یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: در حال حاضر 17 تیم فوتسال از استان کرمان در لیگهای حرفه ای کشور در گروههای سنی مختلف شرکت دارند که نشان دهنده رشد بسیار مطلوب این ورزش در استان است.

وی با اشاره به اینکه چهار تیم فوتسال در رده زیر 12 سال، دو تیم در رده 15 سال، شش تیم در رده لیگ نوجوانان و چهار تیم در زیر گروه بزرگسالان کشور حضور دارند گفت: استان کرمان در حوزه فوتسال از لحاظ تعداد تیمهای شرکت کننده در لیگها همیشه در رده اول تا سوم کشور بوده است.

یوسفی از راه اندازی لیگ دسته اول فوتسال بزرگسالان استان با حضور 20 تیم خبر داد و گفت: در حال حاضر دو هزار و 300 نفر فوتسالیست کرمانی در لیگهای حرفه ای کشور و استان فعالیت می کنند.

وی گفت: شش مدرسه فوتسال در کرمان در حال فعالیت هستند و مدرسه فوتسال صنعت مس کرمان به عنوان مدرسه نمونه کشوری فوتسال معرفی شده است و حدود 280 فوتسالیست را تحت پوشش دارد.

یوسفی عنوان کرد: با احتساب افرادی که در لیگهای مختلف و غیر رسمی کشور در عرصه فوتسال استان شش هزار نفر ورزشکار حضور دارند.

کد مطلب 832936

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها