فوتسال کرمان رتبه اول کشور از لحاظ رشد ورزش را به خود اختصاص داد

رضا یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: در حال حاضر 17 تیم فوتسال از استان کرمان در لیگهای حرفه ای کشور در گروههای سنی مختلف شرکت دارند که نشان دهنده رشد بسیار مطلوب این ورزش در استان است.

وی با اشاره به اینکه چهار تیم فوتسال در رده زیر 12 سال، دو تیم در رده 15 سال، شش تیم در رده لیگ نوجوانان و چهار تیم در زیر گروه بزرگسالان کشور حضور دارند گفت: استان کرمان در حوزه فوتسال از لحاظ تعداد تیمهای شرکت کننده در لیگها همیشه در رده اول تا سوم کشور بوده است.

یوسفی از راه اندازی لیگ دسته اول فوتسال بزرگسالان استان با حضور 20 تیم خبر داد و گفت: در حال حاضر دو هزار و 300 نفر فوتسالیست کرمانی در لیگهای حرفه ای کشور و استان فعالیت می کنند.

وی گفت: شش مدرسه فوتسال در کرمان در حال فعالیت هستند و مدرسه فوتسال صنعت مس کرمان به عنوان مدرسه نمونه کشوری فوتسال معرفی شده است و حدود 280 فوتسالیست را تحت پوشش دارد.

یوسفی عنوان کرد: با احتساب افرادی که در لیگهای مختلف و غیر رسمی کشور در عرصه فوتسال استان شش هزار نفر ورزشکار حضور دارند.

