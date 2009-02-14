نرخ جذاب و سودآور خرید تضمینی برق از نیروگاههای پراکنده

عباس علی آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با نرخ خرید تضمینی برق از نیروگاههای تولید پراکنده برق گفت: این نرخ به زودی از سوی وزارت نیرو اعلام می شود، اما در این راستا تمامی هدف این وزارتخانه این است که به نحوی قیمت گذاری برق تولیدی توسط بخش خصوصی را صورت دهد که برای سرمایه گذار جذاب باشد.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی افزود: این نرخ قطعا به صورتی تعیین می شود که تولیدکننده بتواند در یک بازه زمانی بسیار زود و سریع، سرمایه گذاری انجام شده خود را بازپس گیرد و به سود کافی دست یابد.

وی تصریح کرد: وزارت نیرو به زودی این نرخها را اعلام می کند ولی هنوز این نرخ تصویب نشده است و باید صنعت برق در فرآیندی این قیمت را بدست آورد، ولی این قیمت آنچنان جذاب خواهد بود که جزء یکی از مشاغل جذاب و سودآور کشور برای مردم در آینده ای نزدیک تبدیل شود.

به گزارش مهر، مولدین مقیاس کوچک یا تولید پراکنده آن دسته از ژنراتورهای برق هستند که مستقیما به شبکه توزیع وصل شده و به مصرف کنندگان نهایی نزدیک است، اینگونه مولدها با قدرت از 100 کیلووات تا 25 مگاوات در کشورهای پیشرفته دنیا با اهداف مشخصی در چند سال اخیر توسعه یافته اند.

حذف شبکه و تاسیسات فوق توزیع و انتقال و در نهایت کاهش تلفات برق، نصب و بهره برداری سریع از آنها، حجم نسبتا کم سرمایه گذاری مورد نیاز و در نتیجه سهولت در جذب منابع خصوصی، امکان استفاده همزمان تولید برق و گرما و افزایش راندمان آنها به منظور استفاده حداکثر از ارزش حرارتی سوخت، سهولت بازسازی و استفاده از آنها در بحرانهایی که به زیرساختهای حیاتی برق خسارت جدی وارد می شود.

برهمین اساس، با توجه به شرایط موجود کشور با دو دیدگاه بلندمدت و کوتاه مدت که کمک به افزایش تولید برق در اوج بار شبکه برق و در تابستان خواهد بود، وزارت نیرو و صنعت برق کشور به جهت توسعه مولدین مقیاس کوچک در اولین مرحله احداث 2 هزار مگاوات از این نیروگاهها را در زمره اهداف جدی خود قرار داده است.

مشارکت و جلب پتانسیلهای سرمایه گذاری در مقیاس کوچک، اجتناب از تلفات شبکه های انتقال و فوق توزیع، کاهش نیاز به سرمایه گذاری در بخش انتقال و فوق توزیع، حذف دشواریهای تصرف اراضی در طرحهای انتقال، آمادگی پدافند غیرعامل، تجربه سیاستهای اصل 44 به صورت یک الگوی کامل، سهولت و سرعت نصب در راه اندازی، امکان بومی سازی و ساخت داخل مولدها و کاهش آلودگیهای زیست محیطی از جمله مزایای این نیروگاهها هستند.