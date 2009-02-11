صعود دو پله ای فوتبال ایران / 10 تیم اول دست نخورده ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، در تازه ترین رده بندی فیفا، فوتبال ایران با 623 امتیاز در رده چهل و چهارم جدول رده بندی قرار گرفت. ایران در قاره آسیا پس از تیم های استرالیا و ژاپن در رده سوم قرار دارد. در رده بندی آسیا استرالیا همچنان در رده نخست ایستاده است.

فهرست 10 تیم برتر جهان به این شرح است:

1- اسپانیا 1693 امتیاز

2- آلمان 1403 امتیاز

3- هلند 1357 امتیاز

4- ایتالیا 1318 امتیاز

5- برزیل 1248 امتیاز

6- آرژانتین 1181 امتیاز

7- کرواسی 1175 امتیاز

8- انگلستان 1136 امتیاز

9- روسیه 1119 امتیاز

10- ترکیه 1040 امتیاز

رده بندی5 تیم برتر آسیا:

1- استرالیا 760 امتیاز

2- ژاپن 697 امتیاز

3- ایران 623 امتیاز

4- کره جنوبی 608 امتیاز

5- عربستان سعودی 555 امتیاز