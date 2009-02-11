صعود دو پله ای فوتبال ایران / 10 تیم اول دست نخورده ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، در تازه ترین رده بندی فیفا، فوتبال ایران با 623 امتیاز در رده چهل و چهارم جدول رده بندی قرار گرفت. ایران در قاره آسیا پس از تیم های استرالیا و ژاپن در رده سوم قرار دارد. در رده بندی آسیا استرالیا همچنان در رده نخست ایستاده است.
فهرست 10 تیم برتر جهان به این شرح است:
1- اسپانیا 1693 امتیاز
2- آلمان 1403 امتیاز
3- هلند 1357 امتیاز
4- ایتالیا 1318 امتیاز
5- برزیل 1248 امتیاز
6- آرژانتین 1181 امتیاز
7- کرواسی 1175 امتیاز
8- انگلستان 1136 امتیاز
9- روسیه 1119 امتیاز
10- ترکیه 1040 امتیاز
رده بندی5 تیم برتر آسیا:
1- استرالیا 760 امتیاز
2- ژاپن 697 امتیاز
3- ایران 623 امتیاز
4- کره جنوبی 608 امتیاز
5- عربستان سعودی 555 امتیاز
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