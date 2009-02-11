اولویتهای پژوهشی شهرداری تهران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آیین نامه اجرایی حمایت از پایاننامهها و رسالههای دانشجویی میزان حمایت مالی از پایاننامههای دوره تحصیلی کارشناسی ارشد حداکثر تا سقف 30 میلیون ریال و رسالههای دوره تحصیلی دکتری حداکثر تا سقف 70 میلیون ریال تعیین شد.
اولویتهای پژوهشی مورد حمایت شهرداری تهران نیز در هفت محور علمی، موضوعی با عناوین ابعاد حقوقی شهر، ابعاد مطالعاتی و فناوریهای شهری، ابعاد محیط زیستی شهر، ابعاد اجتماعی و فرهنگی شهر، ابعاد اقتصادی و منابع مالی پایدار شهر، ابعاد فیزیکی ـ کالبدی شهر و ابعاد سیاسی ـ اداری شهر اعلام شد.
همچنین بر اساس این آییننامه و به منظور سیاستگذاری و ساماندهی امورحمایت از پایاننامهها و رسالهها در شهرداری تهران کمیتهای با عنوان «کمیته سیاستگذاری امور حمایت از پایاننامهها و رسالههای دانشجویی در شهرداری تهران» و به منظور بررسی و تصویب نیازها و پیشنهادهای مطالعاتی و تأیید انجام پایاننامهها و رسالههای تحت حمایت در شهرداری تهران کمیته علمی در مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران تشکیل میشود.
علاقمندان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر از عناوین کامل مورد حمایت شهرداری و مراحل انجام فرایند بررسی و تصویب پایان نامه و رساله به سایت مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران به آدرس اینترنتی www.tehran.ir/rpc مراجعه کنند و یا به محل این مرکز واقع در انتهای خیابان پاسداران،ضلع جنوب غربی پارک نیاوران ، پلاک 842 مراجعه حضوری داشته باشند.
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