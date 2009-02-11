متکی: مذاکرات سه جانبه ایران - آمریکا - عراق دیگر موضوعیت ندارد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عراق منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ، دقایقی پیش ، پس از مذاکره با هوشیارزیباری همتای عراقی خود در کنفرانس خبری گفت : با توجه به شرایط امنیتی مناسب در کشور عراق و چشم انداز روشنی که در این خصوص وجود دارد ، دیگر انجام گفتگو های سه جانبه با حضور آمریکا درباره مسائل عراق موضوعیت ندارد.

وی افزود : امروز خوشبختانه تدبیر هوشمندان مقامات عراقی به خوبی توانسته است که امنیت را به این کشور بازگرداند و اشغالگران حتی اگر یک روز زودتر از موعد اعلام شده عراق را ترک کنند، اقدامی به نفع خود انجام داده اند.

خبر تکمیلی متعاقبا ارسال می شود.