3 رکورد ملی جابجا شد/ برتری شناگران موج های آبی مشهد،نفت امیدیه و تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های صبح امروز با جابجایی 3 رکورد ملی و برتری شناگران موج های آبی مشهد،نفت امیدیه و نفت تهران همراه بود.

پاشا وحدتی شناگر ملی پوش تیم سرزمین موج های آبی مشهد موفق شد در ماده50 متر آزاد و در رده سنی عموم با زمان61/23 ثانیه رکورد پیشین این ماده را که متعلق به محمد بیداریان (67/23 ثانیه مسابقات قهرمانی کرواسی خرداد 87) بود را 6 صدم ثانیه کاهش دهد، همچنین در ماده 400 متر آزاد در رده سنی 11-12سال آرین علیایی موفق شد با زمان 12/53/04 دقیقه پس از 12 سال رکورد پیشین این ماده را که متعلق به بابک فرهودی(45/56/04 دقیقه مسابقات دهه فجر1376)بود را 3 ثانیه و33 صدم ثانیه بهبود بخشد. در ماده 200 متر کرال پشت وباز هم در رده سنی 11-12 سال رهام پیروانی از تیم تربیت بدنی فارس موفق شد با زمان 61/38/02 دقیقه رکورد پیشین این ماده را (89/39/02 دقیقه مرحله دوم لیگ شنای کشور آذر87) که متعلق به خودش بود را یک ثانیه و28 صدم ثانیه بهبود بخشد.



نتایج 5 ماده نخست به شرح ذیل است :

• 200 متر کرال پشت : 1- پوریا مالدار قصری با زمان08/21/02 دقیقه از تیم سرزمین موج های آبی مشهد، 2-پدرام مالدار قصری با زمان 86/23/02 دقیقه از تیم نفت تهران 3-احمد رضا جلالی با زمان 07/29/02 دقیقه از تیم نفت امیدیه

• 50متر آزاد : 1- پاشا وحدتی با زمان 61/23 ثانیه از سرزمین موج های آبی مشهد2-محمد بیداریان با زمان 97/23 ثانیه از تیم نفت امیدیه3-آندره سردینوف با زمان 57/24 از تیم موج های آبی مشهد

• 200متر قورباغه : 1- محمد کریم حسن آقایی با زمان 15/36/02 دقیقه از تیم نفت تهران 2- امیر حسین شجاعی فر از تیم نفت امیدیه با زمان 62/42/02 دقیقه از تیم نفت امیدیه 3- سپهرعسگرافجه با زمان 92/43/02 دقیقه از تیم سرزمین موج های آبی مشهد

• 400متر آزاد : 1- سعید آشتیانی با زمان 56/25/04 دقیقه از تیم نفت امیدیه 2- سهیل آشتیانی با زمان 21/34/04 دقیقه از تیم موج های آبی مشهد 3- سامان سالاری با زمان 46/38/4 دقیقه از تیم نفت تهران

• 4 در 100 متر مختلط تیمی : 1- موج های آبی مشهد با زمان 57/08/04 دقیقه متشکل از(پوریا مالدار قصری،محمد دلجو،آندره سردینوف وپاشا وحدتی)2-نفت امیدیه با زمان 49/09/04 دقیقه متشکل از(احمد رضا جلالی،امیر شجاعی فر،اشکان شرف زاده ومحمد بیداریان)3-نفت تهران با زمان 33/17/04 دقیقه متشکل از(پدرام مالدار قصری،کریم حسن آقایی،امیر ریاحی وسامان سالاری)



این رقابت ها عصر امروز با برگزاری 5 ماده دوم ( 400 متر مختلط انفرادی ، 100 متر آزاد ، 50 متر کرال پشت ، 800متر آزاد و 200 متر پروانه ) ادامه خواهد یافت.



ششمین دوره لیگ برتر شنای باشگاه های کشور فردا شب با معرفی تیم قهرمان به پایان می رسد.