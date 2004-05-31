ايران - لبنان 28 خرداد به مصاف هم مي روند

به گزارش خبرنگار "مهر" مراسم قرعه كشي مسابقات غرب آسيا درشهركوالالامپور وبا حضور نمايندگان كشورهاي غرب آسيابرگزار شدو پس از جلسه كميته مسابقات AFC درروز 19/9/82؛ نتايج قرعه كشي ، زمان و مكان برگزاري مسابقات اعلام شد. براين اساس اين رقابتها از روز 28 خرداد با ديدار تيم هاي ملي فوتبال فلسطين و اردن در ورزشگاه آزادي تهران برگزار خواهد شد.

براساس اين گزارش اين مسابقات با حضور 6 تيم و دردوگروه برگزار مي شود: گروه A: فلسطين – عراق – اردن گروه B : لبنان – سوريه – ايران. برنامه رقابتهاي فوتبال غرب آسيا به شرح زير است :

پنجشنبه 28/3/83

* فلسطين – اردن - ساعت 30/17

* لبنان – ايران - ساعت 15/19

شنبه 30/3/83

* عراق – فلسطين - ساعت30/16

* سوريه – لبنان - ساعت 15/19

دوشنبه 1/4/83

* اردن – عراق - ساعت 30/16

* ايران – سوريه - ساعت 15/19

چهارشنبه 3/4/83 ديدارهاي نيمه نهايي

* تيم اول گروه A با تيم b گروه دوم - ساعت 00/16

* تيم اول گروه B با تيم دوم گروه A 15/1

جمعه 5/4/83

ديدارهاي رده بندي و فينال دراين رو برگزارخواهد شد

لازم به ذكر است كه تيم ملي فوتبال كشورمان با تمام نفرات بزرگسال خود رد رقابتهاي غرب آسيا شركت خواهد كرد تا از اين ديدار ها به عنوان بازيهاي تداركاتي استفاده كند.