کاهش بودجه سازمان تبلیغات و حوزه هنری قابل توجیه نیست

ستار هدایت خواه در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، افزود: هر دستگاه فرهنگی برنامه های سال آینده خود را بر اساس بودجه سال فعلی تنظیم می کند و معنای این کاهش بودجه این است که بخشی از فعالیت های فرهنگی این دستگاهها در سال آینده تعطیل شود.

وی در خصوص علت کاهش بودجه این دستگاهها بیان کرد: علت را باید از دولت سوال کرد اما ظاهراً مبالغی را که سال گذشته مجلس به بودجه این دستگاهها اضافه کرده، امسال دولت همان مبلغ را کاهش داده است.

نماینده بویراحمد و دنا در مجلس، در پاسخ به این سئوال که آیا کاهش بودجه این دستگاهها به معنای کم توجهی به حوزه فرهنگ دینی نیست؟، گفت: نمی شود گفت دولت به فرهنگ دینی کم توجهی کرده اما اعتقاد ما این است که این بخش باید بیشتر تقویت شود. البته دولت امسال بودجه حوزه های علمیه را نیز که فعالیت دینی می کنند افزایش داده است.

مخبر کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد: کمیسیون فرهنگی تلاش می کند که این کاهش را جبران کند و مجلس انشاء الله بودجه این دستگاهها را افزایش می دهد و دولت هم بر اساس قانون ملزم به اجراست.

هدایت خواه یادآور شد: بودجه همه دستگاههای فرهنگی کاهش پیدا نکرده بلکه برخی دستگاههای فرهنگی ازجمله ارشاد اسلامی، صدا و سیما و اوقاف افزایش داشته و برخی شامل سازمان تبلیغات، حوزه هنری و دفتر تبلیغات اسلامی کاهش یافته است.