نخست وزيران تشكيلات خودگردان و رژيم صهيونيستي فردا در بيت المقدس ديدار مي كنند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه در ديدار طرفين درباره اجراي طرح صلح خاورميانه موسوم به" نقشه راه" بحث و تبادل نظر خواهد شد.

هنوز جزييات بيشتري درباره محورمذاكرات طرفين فلسطيني واسراييلي ومسائل طرح شده و مورد نظر طرفين خبري منتشر نشده است .

اين دوتن آخرين باردراجلاس عقبه اردن در چهارم ژوئن كه "جورج بوش "رييس جمهوري آمريكا درآن شركت داشت با هم ديدار كردند وهردو طرف متعهد شدند كه براي تحقق روند صلح و اجراي " نقشه راه" تلاش نمايند كه سرانجام در پي اين تلاشها امروز رسما دو طرف آتش بس را پذيرفتند .

همزمان با اعلام آتش بس از سوي گروههاي جهادي فلسطين از جمله حماس و جهاد اسلامي و فتح ارتش رژيم صهيونيستي به روستاي يانون حمله كرد و دوعضو جنبش جهاداسلامي فلسطين و حماس را بازداشت كردند و به مكان نامعلومي بردند.