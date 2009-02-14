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۲۶ بهمن ۱۳۸۷، ۱۰:۲۱

سرانجام پرونده اختصاصی مهر /

اخطار انحلال برای موسسه مدرک فروشی "آ" صادر شد/ ثبت شکوائیه کیفری

اخطار انحلال برای موسسه مدرک فروشی "آ" صادر شد/ ثبت شکوائیه کیفری

مدیر اداره دعاوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پس از انتشار گزارش خبرگزاری مهر از شرکتی که بر اساس سوابق کاری و دریافت مبالغی مدرک تحصیلی از کالج یا دانشگاههای معتبر دنیا ارائه می کند از صدور اخطار انحلال برای موسسه مدرک فروشی "آ" خبر داد.

حسین شمسیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: اخطار انحلال برای این موسسه مدرک فروشی صادر و ثبت شد. اخطار از طریق مجمتع شهید بهشتی به موسسه ارائه می شود و موسسه نیز 10 روز فرصت دارد نسبت به پاسخگویی فعالیتهای غیرقانونی خود اقدام کند.

وی اظهار داشت: اگر در این 10 روز پاسخی از سوی موسسه دریافت نشد شکایت کیفری پیگیری می شود.

مدیر اداره دعاوی وزارت علوم به مهر گفت: البته با توجه به اینکه غیرقانونی بودن فعالیت این موسسه محرز است وزارت علوم منتظر 10 روز نمی ماند و هر چه زودتر شکوائیه کیفری را ثبت می کند.

وی اظهار داشت: کاری که این موسسه انجام داده است از اساس غیرقانونی است و در کل قانونی برای انجام چنین فعالیتهایی وجود ندارد.

چهارشنبه گذشته خبرگزاری مهر از فعالیت موسسه ای خبر داد که بر اساس سوابق کاری و در ازای مبالغی به متقاضیان، مدرک تحصیلی دیپلم تا دکتری از کالج و دانشگاههای معتبر دنیا می دهد. پس از انتشار این خبر برخی از مدیران وزارت علوم نیز فعالیت این موسسه را غیرقانونی دانسته و برخورد با آن را قطعی و حتی سرنوشت آن را مشابه هاوایی دانستند.

کد مطلب 833004

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