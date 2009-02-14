اخطار انحلال برای موسسه مدرک فروشی "آ" صادر شد/ ثبت شکوائیه کیفری

حسین شمسیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: اخطار انحلال برای این موسسه مدرک فروشی صادر و ثبت شد. اخطار از طریق مجمتع شهید بهشتی به موسسه ارائه می شود و موسسه نیز 10 روز فرصت دارد نسبت به پاسخگویی فعالیتهای غیرقانونی خود اقدام کند.

وی اظهار داشت: اگر در این 10 روز پاسخی از سوی موسسه دریافت نشد شکایت کیفری پیگیری می شود.

مدیر اداره دعاوی وزارت علوم به مهر گفت: البته با توجه به اینکه غیرقانونی بودن فعالیت این موسسه محرز است وزارت علوم منتظر 10 روز نمی ماند و هر چه زودتر شکوائیه کیفری را ثبت می کند.

وی اظهار داشت: کاری که این موسسه انجام داده است از اساس غیرقانونی است و در کل قانونی برای انجام چنین فعالیتهایی وجود ندارد.

چهارشنبه گذشته خبرگزاری مهر از فعالیت موسسه ای خبر داد که بر اساس سوابق کاری و در ازای مبالغی به متقاضیان، مدرک تحصیلی دیپلم تا دکتری از کالج و دانشگاههای معتبر دنیا می دهد. پس از انتشار این خبر برخی از مدیران وزارت علوم نیز فعالیت این موسسه را غیرقانونی دانسته و برخورد با آن را قطعی و حتی سرنوشت آن را مشابه هاوایی دانستند.