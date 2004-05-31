خروج نظاميان آمريكايي از كره جنوبي

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري آلمان ، رسانه هاي كره جنوبي با اعلام اين خبر خاطر نشان كردند كه آمريكا در نظر دارد تا از ميان 37 هزار نيروي نظامي خود در كره جنوبي حدود 12 هزار تن را از اين كشور خارج كند .

حضور نظاميان آمريكايي در كره جنوبي سالها است كه با اعتراض مردم اين كشور روبرو است و آنان بارها در اعتراض به وجود پايگاههاي نظامي آمريكا در كشورشان تظاهرات گسترده براه انداخته اند . سال گذشته ماجراي كشته شدن دو دختر كره اي كه بر اثر برخورد خودروي دو نظامي مست امريكايي با آنان جان باختند ؛ چالشي بزرگ براي دولت كره جنوبي بوجود آورد و اين كشور هر روز عرصه تظاهرات گسترده معترضان به آمريكائي ها در برابر سفارت آمريكا بود.





