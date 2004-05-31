  1. بین الملل
  2. سایر
۱۱ خرداد ۱۳۸۳، ۱۷:۴۴

درگفتگوهاي آتي مقامات سئول و واشنگتن مطرح مي شود

خروج نظاميان آمريكايي از كره جنوبي

مقامات آمريكايي در نظر دارند طي هفته آتي در خصوص كاهش نيروهاي خود در كره جنوبي با مقامات اين كشور ديدار و گفتگو نمايند .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري آلمان ،  رسانه هاي كره جنوبي با اعلام اين خبر خاطر نشان كردند كه آمريكا در نظر دارد تا از ميان 37 هزار نيروي نظامي خود در كره جنوبي حدود 12 هزار تن را از اين كشور خارج  كند .

حضور نظاميان آمريكايي در كره جنوبي  سالها است كه با اعتراض مردم اين كشور روبرو است و آنان بارها در اعتراض به وجود پايگاههاي نظامي آمريكا در كشورشان تظاهرات  گسترده براه انداخته اند . سال گذشته ماجراي كشته شدن دو دختر كره اي كه بر اثر برخورد خودروي دو نظامي مست امريكايي با آنان جان باختند ؛ چالشي  بزرگ براي دولت كره جنوبي بوجود آورد و اين كشور هر روز عرصه تظاهرات گسترده معترضان به آمريكائي ها در برابر سفارت آمريكا بود.


 

کد مطلب 83303

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها