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۲۳ بهمن ۱۳۸۷، ۱۶:۲۰

"کلاهبردار" عیاری نوروز روی آنتن می‌رود

"کلاهبردار" عیاری نوروز روی آنتن می‌رود

فیلم تلویزیونی "کلاهبردار" ساخته حسن آقاکریمی به تهیه‌کنندگی کیانوش عیاری نوروز 88 از تلویزیون پخش می‌شود.

آقاکریمی درباره این فیلم به خبرنگار مهر گفت: شبنم عرفی‌نژاد تدوین را تمام و امید رئیس‌دانا ساخت موسیقی را شروع کرده است. صدابرداری هم ادامه دارد و با پایان مراحل فنی در بهمن‌ماه، "کلاهبردار" نوروز 88 روی آنتن می‌رود.

وی درباره تولید نخستین فیلم سینمایی خود نیز گفت: قرار بود "سفر مرگ " اول بهمن کلید بخورد، اما به دلیل عارضه قلبی بستری شدم و دوران نقاهت را می‌گذرانم. امیدوارم اسفندماه فیلم را کلید بزنم و تا پیش از نوروز فیلمبرداری را تمام کنیم.

آقاکریمی ادامه داد: "سفر مرگ" فیلمی جاده‌ای است در اطراف تهران، کرج، تلو و کندر فیلمبرداری می‌شود. داستان درباره دو مرد است که خودرویی کرایه می‌کنند. راننده تصور می‌کند آنها می‌خواهند او را بکشند و دو مرد هم این تصور را درباره راننده دارند.

آتیلا پسیانی، مهران رجبی، مهرداد صدیقیان و محمدرضا غیاث‌آبادی بازیگران نخستین فیلم آقاکریمی هستند که مهدی جعفری فیلمبرداری آن را بر عهده دارد.

کد مطلب 833030

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