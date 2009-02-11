آقاکریمی درباره این فیلم به خبرنگار مهر گفت: شبنم عرفینژاد تدوین را تمام و امید رئیسدانا ساخت موسیقی را شروع کرده است. صدابرداری هم ادامه دارد و با پایان مراحل فنی در بهمنماه، "کلاهبردار" نوروز 88 روی آنتن میرود.
وی درباره تولید نخستین فیلم سینمایی خود نیز گفت: قرار بود "سفر مرگ " اول بهمن کلید بخورد، اما به دلیل عارضه قلبی بستری شدم و دوران نقاهت را میگذرانم. امیدوارم اسفندماه فیلم را کلید بزنم و تا پیش از نوروز فیلمبرداری را تمام کنیم.
آقاکریمی ادامه داد: "سفر مرگ" فیلمی جادهای است در اطراف تهران، کرج، تلو و کندر فیلمبرداری میشود. داستان درباره دو مرد است که خودرویی کرایه میکنند. راننده تصور میکند آنها میخواهند او را بکشند و دو مرد هم این تصور را درباره راننده دارند.
آتیلا پسیانی، مهران رجبی، مهرداد صدیقیان و محمدرضا غیاثآبادی بازیگران نخستین فیلم آقاکریمی هستند که مهدی جعفری فیلمبرداری آن را بر عهده دارد.
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