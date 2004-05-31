الياور براي كناره گرفتن به نفع پاچه چي تحت فشار برمر است

به گزارش خبرگزاري مهر، قاضي عجيل الياور رئيس دوره اي شوراي حكومت انتقالي عراق و گزينه نخست براي تصدي پست رياست جمهوري آينده عراق درگفتگو با روزنامه القبس چاپ كويت گفت : در پاسخ به اين پيشنهاد برمر اعلام كردم كه خود كانديداي اين پست نبودم بلكه اعضاي شيعه و كرد شوراي حكومت انتقالي بر اين امراصرار كردند و من قبول كردم.

اين عضو اهل تسنن شوراي حكومت انتقالي عراق ادامه داد : من اعلام كردم كه تمايلي براي دراختيار گرفتن پست رئيس جمهوري عراق ندارم اما آنها از جمله سيد عبدالعزيز حكيم رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق و مسعود بارزاني رئيس حزب دموكرات كردستان عراق به شدت بر كانديداتوري من براي تصدي پست رياست جمهوري آينده عراق اصراردارند.

غازي العجيل الياوري، مهندس ، بازرگان و نوه محسن الياور رئيس طائفه الشمر است كه درعراق و كشورهاي همسايه پراكنده اند؛ وي 15 سال گذشته را در عربستان ساكن بود و پس از سقوط رژيم صدام به عراق بازگشت.

اين درحالي است كه رقابت ميان غازي عجيل الياور 48 ساله رئيس دوره اي و عدنان پاچه چي 82 ساله ، عضوهيات رئيسه شوراي حكومت انتقالي عراق براي عهده گرفتن پست رياست جمهوري آينده عراق همچنان ادامه دارد.

حمايت حاكم آمريكايي عراق و نماينده سازمان ملل متحد درعراق از عدنان پاچه چي در مقابل حمايت اعضاي شيعه و كرد شوراي حكومت انتقالي عراق از غازي عجيل الياور منجر به تاخير در اعلام رئيس جمهور آينده عراق شده است.

درهمين حال برخي از منابع از اعلام آمادگي عدنان پاچه چي براي انصراف به نفع الياور خبر دادند اما وي درنشست صبح امروز شوراي حكومت انتقالي عراق مجددا به موضع سابق خود بازگشت كه موجب تعجب اعضاي شوراي حكومت انتقالي شد.

برخي ديگر از منابع عراقي نيز اعلام گزينه سومي را براي پست رياست جمهوري عراق در صورت ادامه رقابت ميان پاچه چي و الياور دور نمي دانند و براي اين مورد نيز محسن عبدالحميد را گزينه پيشنهادي مي دانند چرا كه هم از لحاظ قدرت سياسي وزنه سنگيني محسوب مي شود هم اينكه از روابط خوبي با اعضاي كرد و شيعه شوراي حكومت انتقالي و اداره آمريكايي عراق و نماينده سازمان ملل متحد در عراق برخوردار است.

مشاركت گسترده حزب اسلامي عراق به رياست محسن عبدالحميد به عنوان بزرگترين حزب سياسي عربهاي سني عراق در بحرانهاي گروگان گيري اتباع خارجي ، فرو نشانده بحران در شهرهاي شمال و غرب بغداد را مي توان نمونه هاي از تلاشهاي اين حزب دانست.

در مقابل اعضاي شوراي حكومت انتقالي عراق نيز راه كار ديگري را براي حل اين مشكل انديشيده اند.

براساس اين طرح الياور سمت رياست جمهوري آينده عراق را در اختيار مي گيرد و عدنان پاچه چي به سمت رئيس شوراي قانون گذاري عراق تعيين خواهد شد. اين شورا پس از انتقال قدرت به عراقي ها و در ماه جولاي آينده با عضويت يك هزار تا يك هزار و 200 نفر تشكيل و شورايي مشورتي كوچكتري را با عضويت 75 تن ايجاد مي كند.

با انتخاب نخستين رئيس جمهورعراق پس از سقوط صدام آخرين رئيس جمهوربعثي، ششمين رئيس جمهور در دوره پس ازسرنگوني نظام پادشاهي درسال 1958 ميلادي كه از سال 1921 ميلادي حكومت را دراختيارداشت، انتخاب مي شود.

ازسوي ديگرعدنان پاچه چي عضوعرب سني شوراي حكومت انتقالي، رئيس انجمن دموكراتهاي مستقل عراق داراي گرايش هاي ليبرالي و پيش از به قدرت رسيدن حزب بعث درسالهاي 1965 تا 1967 مسئوليت وزارت خارجه عراق را برعهده داشت درگفتگو با شبكه تلويزيوني " اي بي سي" آمريكا اظهارداشت: شوراي حكومت انتقالي عراق صلاحيت انتخاب رئيس جمهور جديد را ندارد چرا كه قانون اداره موقت عراق برتشكيل دولت جديد پس از مشورت هاي طولاني با همه اجزاي جامعه عراقي تاكيد دارد.

در همين حال محمود عثمان عضو كرد شوراي حكومت انتقالي از تاييد گزينه " روزشاويس" رئيس پارلمان كردي واز سران حزب دموكرات كردستان عراق به رياست جلال طالباني براي پست معاونت رئيس جمهوري خبرداد.

در دولت آينده عراق رئيس جمهوري داراي دو معاون خواهد بود كه دو گزينه تاكنون براي تصدي معاونت دوم رئيس جمهوري مطرح شده اند گزينه نخست ابراهيم الجعفري عضو هيات رئيسه شوراي حكومت انتقالي عراق و رئيس حزب الدعوه اسلامي عراق و گزينه دوم عادل عبدالمهدي از سران مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق به رياست سيد عبدالعزيز حكيم است.

با مطرح شدن ابقاي هوشيار زيباري در وزارت خارجه، از پست جديد برهم صالح استاندار سليمانيه و گزينه مورد نظر براي وزارت خارجه به عنوان معاون اياد علاوي نخست وزير نام برده مي شود.

گفتني است چهار طرف عمده يعني پل برمر حاكم آمريكايي عراق، اخضر ابراهيمي نمانيده دبير كل سازمان ملل متحد درعراق ، رئيس جمهوري آينده كه هنوز انتخاب نشده و اياد علاوي نخست وزير در روند اختيار وزراي جديد دولت عراق مشاركت دارند.