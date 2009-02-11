تقویت حوزه های علمیه در راستای اهداف فرهنگی انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن عاملی ظهر امروز در مراسم کلنگ ‌زنی احداث ساختمان حوزه علمیه خواهران الزهرا (س) اظهار داشت: انقلاب اسلامی با اهداف فرهنگی، اخلاقی و تربیتی بنا شده و یکی از ابزارهای تحقق این هدف متعالی، تقویت حوزه های علمیه در نقاط مختلف استان و کشور است .

وی عنوان کرد: در حال حاضر ترویج و گسترش فرهنگ و معارف اسلامی در جامعه ضروری بوده و برای تحقق این مهم باید در توسعه مراکز حوزوی و تربیت مبلغان دینی تلاش بیشتری صورت گیرد.

نماینده ولی فقیه در استان افزود: آشنایی مردم با معارف دینی و اسلامی یکی از ثمرات انقلاب اسلامی بوده که این آشنایی در زندگی اجتماعی مردم و شکست اندیشه های لائیک تاثیر بسزایی داشته است.

وی در ادامه تحصیل در حوزه را مهمترین توفیق الهی در زندگی طلبه ها دانست و به آموزش و فراگیری مسائل دینی، اعتقادی و علومی که اندیشه‌های ناب مکتب اسلام را نشر و گسترش می دهد، تاکید کرد.

عاملی همچنین اظهار امیدواری کرد که با تامین امکانات تحصیلی و رفاهی بیشتر خواهران علاقمند بتوانند با آرامش و آسایش مطلوبی به یادگیری علوم اسلامی بپردازند.

در ادامه این مراسم نیز رئیس حوزه علمیه الزهرای اردبیل در سخنانی از تحصیل 400 طلبه خواهر در چهار حوزه علمیه شهرستانهای پارس ‌آباد، گرمی، مشکین شهر و اردبیل خبر داد.

زهرا آویشند دغدغه‌های اشتغال بعد از تحصیل را از مهمترین مشکلات دانش آموختگان حوزه های علمیه به خصوص برای خواهران عنوان کرد و یاد آور شد: همچنین نبود امکانات تحصیلی و رفاهی لازم، عدم وجود خوابگاه و... از دیگر مشکلات خواهران مبلغه می باشد.

گفتنی است حوزه علمیه خواهران اردبیل، امسال برای سومین سال پیاپی مبادرت به پذیرش طلبه و مبلغه خواهر کرده است .

ساختمان حوزه علمیه خواهران اردبیل با مساحتی بالغ بر 9 هزار مترمربع و با اعتبار اولیه 30 میلیارد ریال احداث و در صورت تامین اعتبارات لازم تا سال آینده افتتاح خواهد شد.