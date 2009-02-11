آسمان تهران فردا نیمه ابری با کاهش ابر همراه است

به گزارش خبرگزاری مهر، نقشه های هواشناسی بیانگر استقرار سامانه بارشی در نیمه غربی، نواحی مرکزی و سواحل جنوبی دریای خزر است و به تدریج ضمن کاهش بارش در نوار غربی دامنه فعالیت آن نیمه شرقی کشور را تحت تاثیر قرار می دهد و بنابراین برای این مناطق بارش باران، رعد و برق و وزش باد پیش بینی می شود.

همچنین برای مناطق سردسیر بارش برف و در پاره ای از نقاط وزش باد شدید پیش بینی شده و از امروز همراه با تشدید بارش در سواحل جنوبی دریای خزر کاهش محسوس در غالب نقاط کشور به ویژه نیمه شمالی قابل انتظار است.

این سامانه بارشی اوایل روز جمعه از مرزهای شرقی کشور خارج می شوند و همچنین در دو روز آینده برای سواحل خزر، خلیج فارس و دریای عمان مواج شدن دریا پیش بینی می شود.

کمینه و بیشینه دمای هوا فردا در استان تهران به ترتیب 2 و 10 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.

استان سیستان و بلوچستان و همدان نیز با یک درجه سانتیگراد زیر صفر و بوشهر با 15 درجه سانتیگراد سردترین و گرمترین هوا را در روز پنجشنبه خواهند داشت.