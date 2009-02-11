به گزارش خبرگزاری مهر، فیلمنامه این فیلم را در ژانر پلیسی اجتماعی بابک کایدان نوشته و روایتگر بخشی از زندگی چند مرد جوان است که هر کدام از آنها به نحوی با وقایع داستان پیوند می‌خورند و محوریت موضوع به ایام محرم و اربعین حسینی برمی‌گردد. مضمون فیلمنامه تأثیر ایمان و اعتقاد و ایام سوگواری اباعبدالله (ع) در تحول جوانان است.

دریامج و ملکی در نمایی از "چراغ روشن چراغ خاموش"

فیلم 90 دقیقه‌ای "چراغ روشن چراغ خاموش" به تهیه‌کنندگی سعید منتظرالمهدی ساخته شده و سیاوش طهمورث، کیهان ملکی، رامتین خداپناهی، مهدی امینی‌خواه، محمود مقامی، کاظم افرندنیا، فریده دریامج، فرحناز منافی‌ظاهر، الیکا عبدالرزاقی و پروین ملکی در آن بازی می‌کنند.

عوامل پروژه عبارتند از رضا نظری‌نیا صدابردار، هوشنگ غفوری تصویربردار، اشکان عسگری طراح گریم، سیدحسین عالی‌نژاد طراح صحنه و لباس، بهارک فرامرزی دستیار کارگردان، حامد رضی تدوینگر، محمدمهدی گورنگی آهنگساز و سعید علیجانی مدیر تولید.