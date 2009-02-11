  1. هنر
"چراغ روشن چراغ خاموش" اربعین از شبکه تهران پخش می‌شود

فیلم تلویزیونی "چراغ روشن چراغ خاموش" ساخته حسین تبریزی دوشنبه 28 بهمن به مناسبت اربعین روی آنتن شبکه تهران می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلمنامه این فیلم را در ژانر پلیسی اجتماعی بابک کایدان نوشته و روایتگر بخشی از زندگی چند مرد جوان است که هر کدام از آنها به نحوی با وقایع داستان پیوند می‌خورند و محوریت موضوع به ایام محرم و اربعین حسینی برمی‌گردد. مضمون فیلمنامه تأثیر ایمان و اعتقاد و ایام سوگواری اباعبدالله (ع) در تحول جوانان است.

دریامج و ملکی در نمایی از "چراغ روشن چراغ خاموش"

فیلم 90 دقیقه‌ای "چراغ روشن چراغ خاموش" به تهیه‌کنندگی سعید منتظرالمهدی ساخته شده و سیاوش طهمورث، کیهان ملکی، رامتین خداپناهی، مهدی امینی‌خواه، محمود مقامی، کاظم افرندنیا، فریده دریامج، فرحناز منافی‌ظاهر، الیکا عبدالرزاقی و پروین ملکی در آن بازی می‌کنند.

عوامل پروژه عبارتند از رضا نظری‌نیا صدابردار، هوشنگ غفوری تصویربردار، اشکان عسگری طراح گریم، سیدحسین عالی‌نژاد طراح صحنه و لباس، بهارک فرامرزی دستیار کارگردان، حامد رضی تدوینگر، محمدمهدی گورنگی آهنگساز و سعید علیجانی مدیر تولید.

