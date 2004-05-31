ديدار خادمان فرهنگ ديني در همدان با نماينده ولي فقيه

به گزارش خبرگزاري مهر، درابتداي اين ديدارحجت الاسلام محمودي نژاد، رييس سازمان تبليغات اسلامي همدان به ارائه گزارشي ازفعاليت هاي تشكلهاي ديني وروحانيون استان پرداخت ، سپس آيت الله محمدي طي سخناني با تاكيد برحساسيت وسنگيني رسالت فعالان عرصه فرهنگ ديني گفت : شما خادمان عرصه فرهنگي ديني سنگين ترين تكليف بشري را بردوش داريد وبايد با حساسيت بيشتر و آگاهانه درجهت به انجام رساندن اين وظيفه الهي تلاش نماييد و در تلاش خود ثابت قدم باشيد.
امام جمعه همدان با اشاره به هتك حرمت ائمه معصومين (ع) و ظلم و ستم ها وجناياتي كه استكبارجهاني به سركردگي آمريكاعليه مردم مسلمان عراق مرتكب مي شود، تصريح كرد : امروز روز مسووليت و روزي است كه بايد درد كهنه بيش از يك ميليارد مسلمان را احساس كرد و آگاهانه وارد عمل شد ، به گونه اي كه رضايت حضرت ولي عصر (ع) جلب گردد.
جمعي از خادمان فرهنگ ديني استان همدان صبح امروز با آيت الله محمدي نماينده ولي فقيه در اين استان ديدار كردند.
به گزارش خبرگزاري مهر، درابتداي اين ديدارحجت الاسلام محمودي نژاد، رييس سازمان تبليغات اسلامي همدان به ارائه گزارشي ازفعاليت هاي تشكلهاي ديني وروحانيون استان پرداخت ، سپس آيت الله محمدي طي سخناني با تاكيد برحساسيت وسنگيني رسالت فعالان عرصه فرهنگ ديني گفت : شما خادمان عرصه فرهنگي ديني سنگين ترين تكليف بشري را بردوش داريد وبايد با حساسيت بيشتر و آگاهانه درجهت به انجام رساندن اين وظيفه الهي تلاش نماييد و در تلاش خود ثابت قدم باشيد.
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