خاتمی هنوز تردید دارد / پرونده حضور میرحسین بسته نشده است

حجت الاسلام محمد باقر ذاکری عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در اینکه خاتمی تا برگزاری انتخابات به عنوان یک کاندیدا در صحنه باقی خواهد ماند یا خیر، نمی توان اظهار نظر کرد؛ اما درباره اینکه او گفته بود از ابتدا برای حضور در انتخابات تردید نداشته، می توان گفت که تمامی حرف های خاتمی در جلسات خصوصی و سخنان منعکس شده از او در مطبوعات حاکی از آن است که از ابتدا برای کاندیداتوری تردید داشته است .

وی با بیان اینکه "این سخن سید محمد خاتمی که یا او در انتخابات ریاست جمهوری دهم کاندیدا خواهد شد و یا میر حسین موسوی، نشان از تردید خاتمی برای حضور در انتخابات دارد" افزود: اگر این سخن خاتمی به معنای تردید نباشد، تفسیرهای دیگری می توان از آن داشت که خیلی خوشایند نخواهد بود. بنابراین می توان گفت که او، هم در گذشته دچار تردید بوده وهم در حال حاضر برای کاندیداتوری نهایی در انتخابات ریاست جمهوری دهم دچار تردید است.

ذاکری تصریح کرد: یکی دیگر از نکاتی که می توان از آن به عنوان تردید خاتمی برای کاندیداتوری در انتخابات یاد کرد، این است که در برخی جراید آمده بود ستادهای انتخاباتی رئیس دولت اصلاحات برای کاندیداتوری او در انتخابات آتی با نام او فعالیت نخواهند کرد تا بتوانند در صورت عدم کاندیداتوری نهایی خاتمی، از کاندیدای دیگری حمایت کنند. بنابراین می توان این نکات را به عنوان تردید خاتمی برای کاندیداتوری و تردید طرفداران او برای ماندن و یا نماندن او در انتخابات یاد کرد.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا چند کاندیداتوری اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری دهم منجر به شکست آنان نخواهد شد، گفت: طبیعی است وقتی یک جریان در انتخاباتی بیش از یک کاندیدا داشته باشد، انشعاب میان آن طیف بوجود خواهد آمد که نمونه آن را می توان میان اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری نهم دید.از سویی اگر در نهایت آنها به وحدت نرسند، شانس پیروزی کمتری خواهند داشت.

وی با تاکید بر اینکه هنوز پرونده میرحسین موسوی برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری دهم بسته نشده است، اعلام کرد: خبرها حاکی از آن است که بحث نیامدن میرحسین تاکنون مطرح نشده است. ممکن است مهندس موسوی بر اساس احساس تکلیف به زودی در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کاندیداتوری کند.

عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی ادامه داد: از سوی دیگر اصولگرایان هم اگر چه با چراغ خاموش حرکت می کنند و منتظر تصمیم اصلاح طلبان در انتخابات پیش رو هستند، اما به وضوح می توان دریافت که آنها هم میان خود اختلاف دارند و تاکنون چند کاندیدا برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری دهم از این طیف مطرح هستند.

ذاکری با تکذیب این شایعه که اگر عضوی از حزب اعتماد ملی در انتخابات ریاست جمهوری دهم به سمت خاتمی برود یا به حمایت از او بپردازد، از این حزب اخراج خواهد شد، خاطرنشان کرد:حجت الاسلام کروبی و طرفداران او گروهی درون نظام هستند و دیدگاههای آنان برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری حفظ منافع نظام و تامین رفاه بیشتر مردم است.این اندیشه ای خوشایند است که پیروز انتخابات را ملت می داند و انتخاب خود را ملاک موفقیت قرار نمی دهد.

وی با بیان اینکه باید کسانی دیدگاه خود را اصلاح کنند و در آن تجدید نظر به عمل بیاورند که تنها به فکر پیروزی در انتخابات هستند، ضمن انتقاد از این اندیشه یادآور شد: در هیچکدام از جلسات حزب اعتماد ملی چنین موضوعی مطرح نشده که هر کس از خاتمی حمایت کند از این حزب اخراج خواهد شد. افراد حزب اعتماد ملی بر اساس مشی این حزب آزاد هستند و می توانند هر کس را که می خواهند انتخاب کنند .

ذاکری در پایان خاطرنشان کرد: مشی حزب اعتماد ملی بر خلاف برخی احزاب که با تهدید، تطمیع و تزویر می خواهند به هر نوع ممکن هواداران خود را حفظ کنند، نیست؛ بلکه بنا به مشی امام و اسلام به طور کامل آزادی انتخاب را برای اعضای خود قائل است.