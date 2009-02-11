  1. استانها
۲۳ بهمن ۱۳۸۷، ۱۶:۵۳

450 کاراته کا ایرانی برای مسابقات سبک آزاد کاراته ثبت نام کردند

کرج - خبرگزاری مهر: 450 کاراته کار کشور برای وزن کشی مسابقه های کشوری کاراته سبک آزاد، بزرگداشت شهدای عملیات کربلای پنج، بیت المقدس و شهیدان آجرلو امروز در کرج حاضر شدند.

مسئول برگزاری این رقابتها در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در مسابقه های کاراته سبک آزاد که برای نخستین بار در کشور برگزار می شود، حدود 450 ورزشکار از استانهای مختلف شرکت دارند.

محمود اکرمی افزود: این مسابقه ها در 9 وزن و در رده های سنی نوجوانان، جوانان، امید و بزرگسالان طی روزهای 24 و 25 بهمن ماه در سالن مجموعه ورزشی انقلاب کرج برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: محل اسکان و پذیرایی این ورزشکاران در مجموعه فرهنگی ورزشی امام علی (ع) محمد شهر کرج در نظر گرفته شده است.

اکرمی عنوان کرد: برگزاری این رقابتها ضمن ایجاد زمینه آشنایی و تبادل تجربه، فرصت مناسبی برای ورزشکاران کرج برای ارایه توانمندی های آنان فراهم کرده است.

وی افزود: به نفرات اول تا چهارم این رقابتها حدود 50 میلیون ریال جوایز نقدی اهدا خواهد شد.

این مسابقات فردا در کرج برگزار می شود.

