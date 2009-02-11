آخرین اجرای جشنواره نقاشی "خدا در روستا " در سوادکوه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جلال الدین مشمولی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در ساری با بیان اینکه روستای کوچک و 30 خانواری یاقکوه در 10 کیلومتری شهرستان قائمشهر قرار دارد، افزود: این روستا میزبان آخرین جشنواره فوق است که در ساعت 10 روز جمعه با حضور کودکان و نوجوانان و اهالی روستا برگزار خواهد شد.



وی با اشاره به اینکه جشنواره فوق از اواخر فروردین سال جاری در یکی از روستاهای ساری آغاز و تاکنون نیز در بیش از 40 روستای ایران برگزار شده است، اظهار داشت: تاکنون بیش از پنج هزار کودک و نوجوان روستایی از آن استقبال کرده اند.



مشمولی با انتقاد از عدم حمایت مراکز هنری از این جشنواره تصریح کرد: متاسفانه تاکنون نتوانستیم جهت برگزاری نمایشگاه و اختتامیه آن کاری انجام دهیم.

به گفته وی ، جشنواره ای که برای اولین بار در ایران به‌صورت NGO اداره شده است با بیش از پنج هزار اثر از کودکان و نوجوانان که در آن شرکت کرده اند همچنان در دبیرخانه جشنواره آرشیو مانده است.