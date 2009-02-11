  1. استانها
۲۳ بهمن ۱۳۸۷، ۱۷:۱۲

آخرین اجرای جشنواره نقاشی "خدا در روستا " در سوادکوه برگزار می شود

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر جشنواره سراسری گفت: این گروه آخرین اجرا نقاشی در فضای باز روستاهای ایران (خدا در روستا) را در 25 بهمن ماه در روستای یاقکوه شیرگاه انجام می‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلال الدین مشمولی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در ساری با بیان اینکه روستای کوچک و 30 خانواری یاقکوه در 10 کیلومتری شهرستان قائمشهر قرار دارد، افزود: این روستا میزبان آخرین جشنواره فوق است که در ساعت 10 روز جمعه با حضور کودکان و نوجوانان و اهالی روستا برگزار خواهد شد.
 
وی با اشاره به اینکه جشنواره فوق از اواخر فروردین سال جاری در یکی از روستاهای ساری آغاز و تاکنون نیز در بیش از 40 روستای ایران برگزار شده است، اظهار داشت: تاکنون بیش از پنج هزار کودک و نوجوان روستایی از آن استقبال کرده اند.
 
مشمولی با انتقاد از عدم حمایت مراکز هنری از این جشنواره تصریح کرد: متاسفانه تاکنون نتوانستیم جهت برگزاری نمایشگاه و اختتامیه آن کاری انجام دهیم.

به گفته وی ، جشنواره ای که برای اولین بار در ایران به‌صورت NGO اداره شده است با بیش از پنج هزار اثر از کودکان و نوجوانان که در آن شرکت کرده اند همچنان در دبیرخانه جشنواره آرشیو مانده است.

