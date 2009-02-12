عدم بهره گیری از ظرفیتهای کامل آب در گیلان

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، میزان بارندگی در گیلان سالانه بیش از هزار و 100 میلیمتر است اما به دلیل اینکه اکثر بارشها در این استان در فصل پاییز و زمستان است و با توجه به نبود زیرساختهای آبی هم اکنون نمی توان از 50 درصد پتانسیل آبی استان استفاده کرد.

حجم آبی که در استان گیلان می توان به دست آورد هفت هزار و 433 میلیمتر مکعب برابر 7.4 میلیارد متر مکعب است که از این مقدار بخش عظیمی، آب سطحی است و تنها از حدود 450 میلیون متر مکعب از 900 میلیون متر مکعب آب زیر زمینی که در سطح کل استان وجود دارد می توان برداشت کرد.

از مجموع 450 میلیون مترمکعب آب زیرزمینی 340 میلیون متر مکعب توسط 9 هزار حلقه چاه استحصال می شود و برداشت 100 میلیون متر مکعب آب زیر زمینی باقی مانده جزو برنامه های آینده شرکت آب منطقه ای است.

بدین ترتیب جمعیت استان گیلان 3.5 درصد جمعیت کشور است در صورتی که 5.7 درصد پتانسیل آب تجدید شونده کشور در استان وجود دارد.

اگر کل پتاسیل منابع آب استان گیلان با توجه به 3.5 درصد جمعیت بخواهد مهار و استفاده شود، 20 درصد مواد غذایی کشور در این استان تامین خواهد شد این در حالیست که هم اکنون با همین میزان جمعیت 10 درصد مواد غذایی کشور در گیلان تامین می شود.

پیش از انقلاب تنها یک سد در گیلان وجود داشت

تا پیش از انقلاب نگاه ما فقط به سد سفیدرود و آب خارج از استان گیلان بود و متاسفانه برای مهار آب داخل استان کاری صورت نگرفته بود.

خوشبختانه طی 30 سال گذشته سه هزار و 100 میلیارد ریال از منابع ملی و استانی برای اجرای پروژه های بخش آب در استان گیلان سرمایه گذاری شده است و از 44 رودخانه داخل استان احداث سه سد مخزنی شهربیجار، شفارود و پلرود در برنامه کاری شرکت آب منطقه ای استان گیلان است.

"سد مخزنی شهر بیجار" قادر است 165 میلیون متر مکعب آب را تنظیم کند و هدف از اجرای این سد تامین آب آشامیدنی بیش از 12 شهر گیلان است، 150 میلیون متر مکعب آب این سد برای تامین آب شرب و 15 میلیون متر مکعب برای مصارف کشاورزی پیش بینی شده است همچنین از این سد حدود 6.3 مگاوات ساعت انرژی برق آبی هم تولید خواهد شد.

" سد مخزنی شفارود " به صورت بتنی غلطکی به ارتفاع 137 متر احداث می شود و 166 میلیون متر مکعب آب را تنظیم می کند این سد سطح زیر کشت 10 هزار و 830 هکتار از مزارع کشاورزی غرب استان گیلان را تامین خواهد کرد.

در حال حاضر تونل انحرافی این سد به طول 450 متر با قطر 5.5 متر به اتمام رسیده و تونل انتقال این پروژه به طول هزار و 22 متر حفاری کامل شده و به طول 240 متر بتن ریزی شده است.

علاوه بر اینکه فاینانس بین المللی این پروژه انجام و عملیات اجرایی بدنه آن اوایل سال آینده آغازمی شود.

" سد مخزنی پلرود" نیز یکی دیگر از سدهای در دست ساخت سازمان آب منطقه ای گیلان است که به صورت خاکی با هسته غیرهمگن ساخته می شود طراحی این پروژه به اتمام رسیده و اوایل سال آینده به مناقصه می رود.

22 سد کوتاه در استان گیلان طراحی شده است

علاوه بر این 22 سد کوتاه در استان گیلان طراحی شده است که مطالعات فاز اول هشت سد تاکنون به اتمام رسیده و مطالعه فاز دوم این سدها نیز شروع شده است، همینطور مطالعه 11 سد لاستیکی هم به اتمام رسیده است.

به هرحال با احداث این تعداد سد و تعیین چاه ها برای بهره برداری آب زیر زمینی نگرانی آینده دغدغه آب برای کشاورزان و مردم رفع خواهد شد.

قبل از انقلاب عمده سدها توسط مشاورین خارجی ساخته و نظارت می شد و مهندسان ایرانی به عنوان نیروهای دست دوم در کنار ناظرین خارجی بکارگیری می شدند که پس از انقلاب در یک دوره زمانی بسیار کوتاه ایران در امر سدسازی به جایگاهی رسیده است که نه تنها در داخل کشور بلکه پروژه های عظیم سدسازی توسط کارشناسان ایرانی در خارج از کشور اجرا می شود.