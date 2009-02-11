مقابل تیم کوچکی مساوی نکردیم / قطعا به جام جهانی صعود می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی پس از تساوی یک بر یک تیمش مقابل کره جنوبی با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی افزود: هر دو تیم ایران و کره بازی خوب و جانداری را به نمایش گذاشتند هیچ کدام از دو تیم عقب ننشستند و تا پایان مسابقه درگیرانه با هم جنگیدند.

وی ادامه داد: در شرایطی که بارش باران زمین را به سود کره درآورده بود ما توانستیم بازی خوبی را به نمایش بگذاریم و حتی به گل برتری نیز دست یابیم.

خبرنگاری مدعی شد تیم ملی فوتبال کشورمان به صورت اتفاقی به گل برتری دست یافته است. دایی در پاسخ به این خبرنگار گفت: من قبول ندارم که شانسی گل زدیم نکونام با یک ضربه ایستگاهی خوب دروازه کره را باز کرد و نشان داد که در زدن ضربه های ایستگاهی تبحر دارد. در ضربات ایستگاهی به جای شانس باید مهارت داشت که جواد نشان داد مهارت لازم برای این کار را دارد. شما باید توجه داشته باشید که کره هم روی یک ضربه ایستگاهی به گل رسید.

دایی با تاکید بر اینکه تاکتیک مناسب و ایده آل را برای بازی مقابل کره جنوبی اتخاذ کرده بود افزود: ما در این بازی از دو هافبک دفاعی استفاده کردیم. اگر تاکتیکی غیر از این داشتیم تیم کره با استفاده از عمق دفاع ما صاحب شانسهای بیشتری می شد.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان با ابراز رضایت از عملکرد وحید هاشمیان گفت: هاشمیان تا زمانی که در زمین بود عملکرد خوبی داشت و توانست جزو بهترین بازیکنان باشد. حال که بازی مساوی شده شما از من سئوال می کنید که چرا دیر یا زود تعویض کردم در حالی که اگر برنده می شدیم هیچ وقت این سئوالات را نمی پرسیدید.

وی با ابراز رضایت از عملکرد ملی پوشان فوتبال کشورمان در بازی مقابل کره جنوبی افزود: تمام بازیکنان تا جایی که در توان داشتند دویدند و انرژی صرف کردند که باید از آنها تشکر کنم.

دایی ادامه داد: درعین حال از مردم هم تشکر می کنم که با تشویق های خود ما را حمایت کردند. امیدوارم در بازیهای آینده حضور آنها پررنگ تر و تشویق هایشان بیشتر باشد.

وی با ابراز اطمینان از صعود این تیم به مسابقات جام جهانی یاد کرد و افزود: بازی ایران و کره جنوبی پایاپای بود و نمی توان گفت که کره نسبت به تیم ما برتری داشت. اگر توپی که کره به تیر دروازه زد مبنای برتری این تیم مقابل ما باشد، ما هم در نیمه اول از یک ضربه پنالتی محروم شدیم. بعد از به ثمر رساندن گل اول نیز در ضد حملات بارها به موقعیت گل رسیدیم و اگر مهاجمان دقت لازم را به خرج می دادند می توانستیم به گل دوم هم دست یابیم و شاید اصلا بازی مساوی تمام نمی شد.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان خاطرنشان کرد: ما با تیم کوچکی مساوی نکردیم. امروز با تیمی مساوی کردیم که چهار لژیونر در فوتبال اروپا دارد.

وی ادامه داد: با وجود وقت کمی که برای آماده سازی داشتیم و اینکه بدون بازی تدارکاتی به دیدار کره رفتیم توانستیم بازی خوبی را به نمایش بگذاریم و تمامی بازیکنان تا جایی که در توان داشتند زحمت کشیدند.

دایی در خصوص دلایل تعویض مسعود شجاعی گفت: مسعود سه روز پیش با تیم اوساسونا در لالیگا بازی کرده بود و در پایان مسابقه توانایی اش تحلیل رفته بود. همانطور که دیدید در چند صحنه توپها را لو داد به همین خاطر تصمیم گرفتیم از بازیکنی تازه نفس استفاده کنیم البته تعویض شجاعی چیزی از ارزش های او کم نمی کند. او بازیکن بزرگی است که امروز نهایت توان خود را برای موفقیت تیم ملی به کار بست.

خبرنگاری از دایی پرسید چرا آرش برهانی را زودتر به جای هاشمیان وارد زمین نکردید که وی در پاسخ گفت: از آنجایی که با یک مهاجم بازی می کردیم نیاز بود تک مهاجم حاضر در میدان با مدافعان حریم بجنگند، ضربه سر بزند و تلاش کند به عقیده من هاشمیان برای این کار توانایی به مراتب بیشتر از برهانی دارد و توانست خواسته ما را در زمین پیاده کند.

تعویض مجید غلام نژاد با مسعود شجاعی در دقیقه 73 مسابقه سوژه پرسش دیگر خبرنگاران از دایی بود که وی در پاسخ گفت: من در آن لحظه صلاح دانستم از غلام نژاد به جای شجاعی استفاده کنم. او در زمان ورود به زمین یک اشتباه هم مرتکب شد اما با این حال من از کارش راضی هستم و خواسته های مرا در زمین پیاده کرد.

وی با تاکید بر اینکه بازیکنان تیم ملی نباید کار خارق العاده ای انجام دهند و تنها باید خواسته مربیان را در زمین پیاده کنند تاکید کرد: به نظر من تیم ملی در هر دو جناح راست و چپ خوب کار کرد و تمامی نفرات حاضر در میدان عملکردی قابل قبول داشتند.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان خاطرنشان کرد: ما با یک مهاجم بازی می کردیم اما در زمان حمله به هاشمیان، خلعتبری ، باقری، شجاعی و نکونام اضافه می شدند به غیر از یک یا دو صحنه در باقی لحظات بازی تیم ما پر تعداد به دروازه کره حمله کرد.

دایی با مثبت ارزیابی کردن عملکرد مدافعان تیم ملی کشورمان در بازی مقابل کره جنوبی افزود: مدافعان ما مقابل مهاجمان سرزن کره خوب بازی کردند گرچه در ضربات ایستگاهی آن هم در یکی دو صحنه عملکردشان آنچنان خوب نبود. کره ای ها در ضربات ایستگاهی و کرنر فوق العاده عمل می کردند و با این حال تنها در یک صحنه از خط دفاع ما عبور کردند.

وی از عملکرد حسین کاظمی را در دیدار مقابل کره جنوبی ستود و از وی به عنوان یکی از سه مرد برتر ایران در این بازی یاد کرد.

دایی اذعان داشت: ما بازی تدارکاتی و زمان لازم برای برپایی اردوها را نداشتیم با این حال تیم ملی توانست خوب کار کند و من از عملکرد تیم مقابل کره رضایت دارم.

وی در خاتمه تصریح کرد: مسابقات لیگ برتر به ما اجازه نمی دهد که به خوبی برای تیم ملی برنامه ریزی کنیم به امید خدا پس از اتمام مسابقات لیگ می توانیم با برنامه ریزی بهتر مراحل آماده سازی را برای سه بازی پایانی از مرحله انتخابی جام جهانی طی کنیم. به خاطر فشردگی مسابقات لیگ نمی توانیم اردو و تدارکات لازم را برای بازی با عربستان داشته باشیم و فقط یک بازی تدارکاتی را در تاریخ دوم یا سوم فروردین ماه برگزار خواهیم کرد.