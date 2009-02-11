به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شبکه خبر اعلام کرد این برنامه با برقراری ارتباط مستقیم با مراکز مختلف اطلاعات لازم را برای شروع فعالیت روزانه در اختیار مخاطبان قرار می‌دهد. در هر برنامه یک موضوع به عنوان محور اصلی بحث انتخاب و تمام آیتم‌ها بر اساس آن اجرا می‌شود.

گزارش مهمان حضوری، ارتباط با مراکز استان، ارتباط با پلیس راهنمایی و رانندگی و 110، بررسی وضعیت ترافیک شهر، بررسی وضعیت راهها، بررسی مطبوعات صبح و... آیتم‌های این برنامه را تشکیل می‌دهند و مسائل مختلف اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی و سیاسی موضوع‌های برنامه هستند.

روابط عمومی شبکه خبر آماده دریافت هر گونه نظر، پیشنهاد و طرح دیدگاه در مورد برنامه "صبح و خبر" با تلفن پیغامگیر 22013911 و سامانه پیامک 1000601 است.