برگزاری پیاده روی خانوادگی باعث ترویج فرهنگ ورزش می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مجید غفوری بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم اهدای جایزه ویژه مسابقه پیاده روی خانواده که در روز عید غدیر خم برگزار شد، اظهارداشت: باید تلاش شود فاصله برگزاری این برنامه ها کمتر شود به گونه ای که حداقل دوهفته یکبار برنامه پیاده روی در کرمانشاه و سایر شهرستانها برگزار شود.

در ادامه مراسم مهدی گردانی مدیرکل تربیت بدنی استان کرمانشاه از برگزاری پیاده روی خانوادگی 300 هزار نفری در روز 23اسفند ماه سال جاری خبر داد و گفت: تمامی تلاش خود را بکار خواهیم گرفت تا در اینگونه مراسمات که بصورت همگانی برگزارمی شود بتوانیم نشاط و شادابی را در بین همشهریان تقویت نمائیم.

در پایان این مراسم سوئیچ خودرو پراید توسط استاندار به فاطمه علیمرادی دختر 12 ساله اهداء شد.

وی در مسابقه پیاده روی خانوادگی که در روز عید غدیر سال جاری برگزار شد به صورت قرعه کشی برنده یک دستگاه خودرو پراید شد.

در این مراسم معاونین استاندار و تعدادی از مدیران دستگاه های اجرایی نیز حضور داشتند.