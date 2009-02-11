40 درصد اعتبارات عمرانی آذربایجان غربی در روستاها هزینه می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محمد باقرداریانی عصر امروز در جریان بهره برداری از پل دوم گردنه قولنجی ارومیه افزود: با گذشت سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی با تخصیص بالای اعتبارات عمرانی چهره روستاهای در بخش های مختلف از جمله آب، برق و گاز رسانی و شبکه های ارتباطی متحول شده است.

وی ادامه داد: در زمان انقلاب تنها 5 درصد از جمعیت روستایی استان از نعمت آب آشامیدنی سالم بهره مند بودند که این میزان در حال حاضر به بالای 90 درصد رسیده است.

وی اضافه کرد: همچنین از دو هزار و 850 روستای استان دو هزار و 730 روستای استان از سیستم مخابراتی بهره مند بوده و 2300 روستای استان دارای دفاتر خدمات پستی هستند.

داریانی با بیان اینکه آذربایجان غربی در زمینه برخورداری از GSM روستایی در کشور پیشتاز است بیان داشت: ضریب نفوذ تلفن در بین خانوارهای روستایی استان به 169 رسیده است که بالاتر از ضریب نفوذ در بخش شهری است.

معاون امور عمرانی استاندار از تجهیز 390 روستای استان به سیستم ICT خبرداد و گفت: تا سال آینده روستاهای بهره مند از خدمات دولت الکترونیک افزایش قابل توجهی می یابد.

داریانی راه اندازی 958 خانه بهداشت روستایی،احداث 13 سد در استان،برقدار کردن تمام روستاهای بالای 20 خانوار، را از دیگر خدمات و دستاوردهای انقلاب اسلامی در استان عنوان کرد.

وی با بیان اینکه در زمان انقلاب یک کیلو متر راه روستایی آسفالته در استان وجود نداشت تصریح کرد: در طول سی سال گذشته ضمن ایجاد و احداث 7 هزار و 500 کیلو متر راه روستایی دو هزار کیلو متر راه روستایی استان نیز آسفالت شده است.

داریانی همچنین با اشاره به نهضت مدرسه سازی در سطح استان بیان داشت: در زمان انقلاب تنها 28 درصد از جمعیت روستایی استان از نعمت سواد بهره مند بودند که این میزان در حال حاضر به بالای 70 درصد رسیده است.

این مسئول با اشاره به عملکرد بنگاههای اقتصادی زودبازده گفت: از زمان اجرای این طرح 154 میلیارد تومان تسهیلات برای راه اندازی بنگاههای اقتصادی استان پرداخت شده و بالای 64هزار کارگاه از این محل در استان راه اندازی شده است.