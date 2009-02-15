خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: این کتاب در 5 فصل آمده است : فصل اول : آیا انسان وجود دارد ؟ که 1- مرگ انسان ؟ 2- پایه‌های اخلاق مبتنی بر حقوق بشر 3- انسان : موجود زنده یا یکتای فنا ناپذیر؟ 4- چند اصل ، عناوین فصل اول هستند.

فصل دوم : آیا "دیگری" وجود دارد ؟ که 1- اخلاق از دیدگاه لویناس 2- "اخلاق مبتنی بر تفاوت" 3- از "دیگری" تا "به کلی دیگری"4- اخلاق به مثابه دین پوسیده 5- بازگشت به "همسان" 6- تفاوتهای " فرهنگی" و فرهنگ باوری 7- از "همسان" تا حقایق، عناوین فصل دوم هستند.

فصل سوم : اخلاق به مثابه نوعی هیچ گرایی که 1- اخلاق، نوکر جبر 2- اخلاق به مثابه ارباب "غربی" مرگ 3- اخلاق زیستی 4- هیچ گرایی اخلاقی، حد فاصل محافظه کاری و سائق مرگ ، عناوین فصل سوم هستند.

فصل چهارم : اخلاق حقایق که 1- هستی، رخداد، حقیقت، سوژه 2- معنای صوری اخلاق حقیقت 3- تجربه "انسجام" اخلاقی 4- زهد ؟ عناوین فصل چهارم هستند.

و فصل پنجم : مسئله شر که الف - زندگی، حقایق، امر خیر ب- در باب وجود داشتن شر پ - بازگشت به رخداد، وفاداری و حقیقت ت - شمای کلی نظریه شر 1- تظاهر و ترس 2- خیانت 3- نام ناپذیر عناوین فصل پنجم هستند.

در انتهای کتاب نتیجه‌گیری و سپس پیوست آمده است که به آثار آلن بدیو ، آثار نوشته شده درباره بدیو و آثار برگردانده شده به فارسی پرداخته است.