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۲۳ بهمن ۱۳۸۷، ۲۰:۲۰

گزارش خبرنگار اعزامی مهر-13

همکاری مشترک ایران و عراق برای رسیدن به قیمت ثابت نفت در اوپک

همکاری مشترک ایران و عراق برای رسیدن به قیمت ثابت نفت در اوپک

وزیر امور خارجه کشورمان و وزیر نفت عراق بر همکاری مشترک برای رسیدن به قیمت ثابت نفت در اوپک تاکید کردند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عراق، منوچهر متکی وزیرخارجه کشورمان و دکتر حسین شهرستانی وزیر نفت عراق در دیداری بر لزوم همکاری مشترک دو کشور برای ساماندهی اقدامات مناسب بین المللی جهت رسیدن به قیمت ثابت نفت در اوپک تاکید کردند.

در این دیدار ضمن بررسی آخرین تحولات مربوط به همکاریهای مشترک ایران و عراق در حوزه های نفتی، مسئله بهره برداری از میادین مشترک نفتی دو کشور مورد بررسی قرار گرفت.

متکی و شهرستانی در این دیدار بر لزوم حضور شرکتهای نفتی کشورمان در پروژه های حوزه نفت و گاز عراق تاکید کردند و  خواستار تعمیق بیش از پیش این روابط  شدند.

 

کد مطلب 833228

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