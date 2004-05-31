رهبران عراق را مردم اين كشور بايد انتخاب كنند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه وي با رد انتصاب رئيس جمهور عراق توسط آمريكا گفت : موضع روسيه تغييري نكرده است .

فداتو در ادامه افزود : ما از كاملترين و سريعترين بازگشت حاكميت به مردم عراق حمايت مي كنيم . اين امر بايد بر اساس اراده خود مردم عراق صورت پذيرد .

با اين حال وي تاكيد كرد كه رهبران عراق بايد در برابر شوراي امنيت حاضر شوند تا ما ديدگاه آنها را درمورد احتمالات و توافق در عراق جويا شويم .

گفتني است چين ، فرانسه ، روسيه و آلمان خواستار تغيير در متن قطعنامه ارائه شده به شوراي امنيت سازمان ملل هستند تا بر تعهد حاكميت كامل عراقي ها در 30 ژوئن كه اشغال آمريكا رسما پايان مي يابد تاكيد شود .

اما آمريكا اصرار دارد كه نبايد تاريخ مشخصي براي خروج نيروهاي آمريكايي از عراق تعيين كرد .