  1. استانها
  2. مازندران
۲۴ بهمن ۱۳۸۷، ۱۱:۵۶

صادقیان خبر داد:

کمک 870 میلیون ریالی مردم مازندران به مظلومان غزه

ساری - خبرگزاری مهر : معاون داوطلبان هلال احمر مازندران گفت: تاکنون 870 میلیون ریال وجه نقد جهت کمک به مردم غزه از طریق پایگاه‌های هلال احمر در سطح استان جمع آوری شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سیف الله صادقیان در گفتگو با خبرنگاران در ساری با اشاره به اینکه در جمع آوری این کمک‌ها 92 داوطلب و 40 پرسنل جمعیت هلال احمر مازندران همکاری داشته‌اند، اظهار داشت: مقداری اجناس غیر نقدی دیگر مانند طلا و جواهرات هم شامل این کمک‌ها بوده است.

وی با اشاره به اینکه هفت مجمع فعال خیرین در سطح استان مشغول فعالیت هستند، خاطرنشان کرد: بیشتر نیازمندی‌های مراجعه کنندگان در بخش درمانی است.

صادقیان با بیان اینکه با تفاهمنامه امضا شده بین جمعیت هلال احمر کشور و بانک ملت نیازمندان مراجعه کننده به جمعیت جهت دریافت وام به شعب این بانک در سراسر استان معرفی خواهند شد، اظهار داشت: شعب بانک ملت در سراسر استان تا مبلغ 500 هزار تومان وام قرض الحسنه بدون بهره پرداخت خواهند کرد.

معاون داوطلبان جمعیت هلال احمر مازندران همچنین تصریح کرد: اعتبار تخصیص یافته به مازندران در راستای پرداخت وام قرض الحسنه به نیازمندان 350 میلیون تومان است.

کد مطلب 833258

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها