کمک 870 میلیون ریالی مردم مازندران به مظلومان غزه

به گزارش خبرنگار مهر، سیف الله صادقیان در گفتگو با خبرنگاران در ساری با اشاره به اینکه در جمع آوری این کمک‌ها 92 داوطلب و 40 پرسنل جمعیت هلال احمر مازندران همکاری داشته‌اند، اظهار داشت: مقداری اجناس غیر نقدی دیگر مانند طلا و جواهرات هم شامل این کمک‌ها بوده است.

وی با اشاره به اینکه هفت مجمع فعال خیرین در سطح استان مشغول فعالیت هستند، خاطرنشان کرد: بیشتر نیازمندی‌های مراجعه کنندگان در بخش درمانی است.

صادقیان با بیان اینکه با تفاهمنامه امضا شده بین جمعیت هلال احمر کشور و بانک ملت نیازمندان مراجعه کننده به جمعیت جهت دریافت وام به شعب این بانک در سراسر استان معرفی خواهند شد، اظهار داشت: شعب بانک ملت در سراسر استان تا مبلغ 500 هزار تومان وام قرض الحسنه بدون بهره پرداخت خواهند کرد.

معاون داوطلبان جمعیت هلال احمر مازندران همچنین تصریح کرد: اعتبار تخصیص یافته به مازندران در راستای پرداخت وام قرض الحسنه به نیازمندان 350 میلیون تومان است.