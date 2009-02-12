شرایط لازم برای اقامت بیشتر مسافران نوروزی در مازندران فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار مازندران صبح امروز در جمع مسئولان شهرستان نوشهر افزود: باید شرایط به گونه ای فراهم تا مدت اقامت مهمانان نوروزی در منطقه گسترش یابد.

وی اظهار داشت: اداره راه و ترابری باید برای پاکسازی حریم راهها و جمع آوری زباله های حاشیه جاده ها تلاش کند.

وی خاطرنشان کرد: مازندران جاذبه های زیادی در زمینه گردشگری دارد و باید در این زمینه بستر سازی شود و مردم را باید به گونه ای آموزش دهیم تا فرهنگ گردشگری در منطقه نهادینه شود.

استاندار مازندران بیان داشت: طرح نهضت سبزی که در استان بساط آن راه افتاده باید هرچه زودتر به بار بنشیند.

وی یادآور شد: اکنون سالانه 15 میلیون گردشگر به استان وارد می شوند که باید شمار آنها را با برنامه ریزی و فراهم کردن زیرساخت ها گسترش دهیم.

وی عنوان کرد: باید با زیباسازی شهرهای مازندران در جشن مردم در ایام نوروز سهیم شویم.