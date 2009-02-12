ساماندهی مناطق ویژه گردشگری علی آباد کتول سه میلیارد ریال هزینه دارند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی دنکوب صبح پنجشنبه در جمع مدیران این شهرستان افزود: این سه منطقه ویژه گردشگری که از مصوبات سفر دولت به منطقه بوده در منطقه کبودال این شهرستان در حال اجرا است.

وی اظهار داشت: همچنین ساخت دو هتل، احداث موزه مردم شناسی و موزه حیات وحش از دیگر مصوبات سفر دولت به منطقه است که در حال اجرا است.

وی خاطرنشان کرد: علی آبادکتول در سه دهه گذشته به واسطه تلاشهای صورت گرفته به الگویی از پیشرفت، توسعه و آبادانی معرفی شده است.



دنکوب با اشاره به قابلیتها و پتانسیلها این منطقه افزود: در حال حاضر در این شهرستان پنج حوزه علمیه و پنج واحد دانشگاهی وجود دارد که دانشگاه آزاد اسلامی بعنوان بزرگترین واحد دانشگاهی استان، آموزشکده فنی وحرفه ای، آموزشکده سماء، دانشگاه پیام نور و دانشکده فنی ومهندسی حدود 20 درصد دانشجویان استان را به خود اختصاص داده اند.

فرماندار علی آباد کتول بیان داشت: در بخش آموزش عمومی از 13 واحد در قبل از انقلاب به 197 واحد در این مدت افزایش یافته که 30 واحد آن در سه سال اخیر احداث شده که دبیرستان نمونه دولتی و شبانه روزی راهنمایی برای بازماندگان تحصیلی روستاهای دور دست و هنرستان علوم رباتیک از مصوبات سفر دوم ریاست جمهور است.



وی یادآور شد: در بخش کشاورزی و آب با احداث چهار هزار حلقه چاه ، پنج آببندان و احداث 2 سد زرین گل و کبودوال و سد محمد آباد بیشتر زمینهای دیم به آبی تبدیل شد و با استفاده از روشهای گلخانه ای و احداث شهرک 20 هکتاری گلخانه ای، راندمان برداشت در منطقه دو افزایش خواهد یافت.

وی عنوان کرد: همچنین در بخش برق از 25 روستا در قبل از انقلاب تاکنون تمامی روستاهای این شهرستان برقرسانی شد و احداث نیروگاه 1450 مگاواتی بعنوان بزرگترین پروژه استانیهای شمالی با حدود چهار هزار میلیارد ریال تحولی بزرگ در منطقه ایجاد می کند.

شهرستان علی آباد کتول 125 هزار نفر جمعیت دارد.