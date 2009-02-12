تهیه طرح جامع بقاع متبرکه گلستان در حال بررسی است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام محمد انتصاری صبح پنجشنبه در جمع مردم روستای زیارت افزود: برنامه جدی برای تبدیل و تقویت بقاع متبرکه به عنوان قطب فرهنگی وجود دارد و باید با تلاش و همت، جدیت و حمایت مردم عزیز مراکز فرهنگی بقاع متبرکه را تقویت کنیم.

وی اظهار داشت: امامزاده های استان که قطبهای فرهنگی بوده باید به پایگاه های گردشگری تبدیل شوند که این طرح یکی از طرحهای جامع این اداره کل بوده و با هدف تامین بخشی از نیازهای شهروندان و هم استانیها اجرا می شود.

وی خاطرنشان کرد: باید از این ظرفیت و پتانسیل قوی فرهنگی درجهت گردشگری نیز استفاده شود تا بتوانیم این جایگاههای عظیم معنوی را به جهانیان بشناسانیم.

به گفته حجت الاسلام انتصاری، مهمترین دغدغه اوقاف، اطلاع رسانی صحیح است و رسانه ها باید با اطلاع رسانی درست و به موقع در رفع موانع کمک کنند.

وی یادآور شد: نگاه ما این است که رسانه ها خدمات و تلاشهای صادقانه اوقاف را درجهت احیای موقوفات و خدمت رسانی به مساجد بیان کنند.

مدیرکل اوقاف امور خیریه گلستان عنوان کرد: رسانه ها با نگاه سازندگی و با هدف اصلاح وضعیت و پیشبرد صحیح امور اطلاع رسانی و انتقاد کنند.

108 بقاع و امامزاده، دو هزار و 300 مسجد و 100 هزار رقبه ثبت شده در گلستان وجود دارد.

