برنامه مسابقات انفرادی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های انفرادی تورنمنت جهانی قطر در رده سنی نوجوانان با حضور 26 بازیکن برگزار می‌شود. محمد علی روئین تن در گروه دو این رده سنی ابتدا با "دونگ کیم" از کره جنوبی دیدار می کند، سپس به مصاف "جمال" از بحرین می‌رود. پوریا عمرانی دیگر بازیکن کشورمان در اولین دیدار خود با "جیت تای" از سنگاپور به رقابت می‌پردازد. "کوین سیو" از سوئد و "داریل هونگ" از هنگ کنگ حریفان بعدی پوریا عمرانی در گروه هشت مرحله مقدماتی هستند.

26 بازیکن حاضر در رقابت‌های رده سنی نوجوانان در قالب هشت گروه دیدارهای مقدماتی را برگزار می‌کنند.

دیدارهای انفرادی مسابقات تنیس روی میز پروتور جهانی قطر در رده سنی جوانان نیز با شرکت 60 بازیکن در 16 گروه برگزار می‌شود.

در این مرحله از پیکارها پوریا عمرانی به ترتیب با "مایکل لوند" از سوئد، "عمر عصار" از مصر و "داریل هونگ" از هنگ‎کنگ دیدار می‌کند. این بازی‎ها در قالب گروه یک مرحله مقدماتی برگزار می‎شود.

"عبدالرحمن محمد" از مصر، "یوچو" از سنگاپور، "تای جانگ" از کره جنوبی نیز حریفان نوشاد عالمیان در گروه دو هستند. اما در گروه پنج این رقابت‌ها نیما عالمیان به مصاف "چونگ هی" از هنگ کنگ می‎رود. همچنین وی باید در این گروه رودر روی "آرتم ونوکوف" از روسیه و "ادم همام" از تونس قرار گیرد.

"تاراس" از روسیه، "گرمان شمت" از قطر، "عمر بدایر" از مصر به همراه شایان ملکی نیز در گروه شش قرار گرفته‌اند.

و در نهایت اینکه دیدارهای گروه 10 با حضور محمد علی روئین تن، "جی پانگ" از سنگاپور، "محمد" از بحرین و "محمد السعدی" از قطر برگزار می‌شود.

رقابت‌های تنیس روی میز پروتور جهانی قطر تا 26 بهمن ماه ادامه پیگیری می‌شود.

روز گذشته در پایان رقابت‌های تیمی نوجوانان تورنمنت جهانی قطر تیم‌های ایران و هنگ کنگ به مقام مشترک سومی دست یافتند. ضمن اینکه تیم "الف" کره جنوبی هم در دیدار فینال تیم "ب" این کشور را شکست داد و قهرمان شد.

در رده سنی جوانان هم تیم مصر باپیروزی 3 بر یک مقابل کرواسی قهرمان شد. پس ازکرواسی هم تیم‌های ایران و کره جنوبی به طور مشترک در رده سوم قرار گرفتند.